Министр обороны Джон Хили объявил об отставке, объяснив свое решение несогласием с планами правительства по финансированию оборонной сферы.

По его мнению, предложенный уровень расходов является недостаточным с учетом усиления угроз для страны.

Об этом сообщает Хили в сети X и The Guardian.

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Хили обнародовал письмо, адресованное премьер-министру Киру Стармеру.

В нем он отметил, что финансирование Плана оборонных инвестиций (DIP) “значительно не соответствует тому, что необходимо для обороны и страны в это опасное время”.

Также министр напомнил о заявлении самого Стармера, который на прошлой неделе сообщил, что, согласно оценкам британской разведки и союзников по НАТО, “Россия может напасть на блок уже в 2030 году”.

По словам Хили, отсутствие надлежащего финансирования вынудило бы его принимать решения, которые “снизили бы готовность Вооруженных сил и увеличили риски для военных, участвующих в операциях, и могут сделать страну менее безопасной”.

— После того как я объяснил вам, что не смогу принять соглашение DIP, которое не предоставляет нашим Вооруженным силам необходимых ресурсов, у меня теперь не остается другого выбора, кроме как подать заявление об отставке с должности вашего министра обороны. Желаю вам неизменной силы в преодолении исключительных вызовов, с которыми вы сталкиваетесь на посту премьер-министра, — отметил Хили.

Чиновник подчеркнул, что после прихода к власти правительства Стармера стало очевидно, что “Британия столкнулась с новой эрой угроз, которая требовала новой эры для обороны”.

В связи с этим Стратегический оборонный обзор (SDR) предусматривал десятилетний план трансформации Вооруженных сил страны.

Хили отметил, что его реализация требовала соответствующего финансирования через План оборонных инвестиций.

— Отличная и масштабная межправительственная работа, завершенная в январе под вашим, моим и канцлера надзором, подтвердила масштаб вызова и растущие потребности обороны. С тех пор вы не смогли, а Казначейство не пожелало выделить ресурсы, необходимые для защиты страны в это время растущих угроз, — написал он.

Как сообщало издание The Guardian, британское Министерство финансов выступало против попыток ускорить увеличение оборонных расходов.

Это происходило на фоне острых дискуссий между министрами относительно поиска источников покрытия дефицита финансирования в размере 28 млрд фунтов стерлингов ($37 млрд).

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