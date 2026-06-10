Сережки — один із тих ювелірних аксесуарів, які можуть повністю змінити настрій образу. Одна пара робить вигляд стриманим і акуратним, інша додає акценту, третя підкреслює вечірній стиль або відкриту лінію шиї.

Саме тому зручно мати не одну “універсальну” пару на всі випадки, а невеликий продуманий набір сережок під різні ситуації.

Щоб така ювелірна база справді працювала, важливо розуміти, чим відрізняються основні типи сережок. Одні моделі зручні для щоденного носіння, інші краще виглядають із зібраним волоссям, а деякі створені для вечірніх образів і особливих подій.

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П’ять типів сережок на всі випадки

Основних категорій кілька, і кожна з них виконує свою роль у гардеробі:

Пусети. Це маленькі сережки-гвоздики, які добре підходять для роботи, навчання, подорожей і повсякденних справ. Вони не заважають протягом дня, не чіпляються за волосся чи одяг і легко поєднуються з іншими прикрасами. Кільця-конго. Класичні круглі сережки можуть виглядати по-різному залежно від діаметра. Невеликі конго доречні в діловому або повсякденному образі, а більші моделі працюють як помітний акцент. Протяжки. Це сережки-ланцюжки, які проходять крізь мочку й створюють легкий рухомий ефект. Вони особливо добре виглядають із зібраним волоссям, коротким каре або відкритою шиєю. Каффи. Такі сережки кріпляться на хрящ і часто не потребують додаткового проколу. Це хороший варіант для тих, хто хоче додати образу характеру, але не готовий щодня носити масивні прикраси. Сережки з підвісками. Моделі з рухомими елементами підходять для вечірніх виходів, свят і образів із відкритою зоною шиї. Вони візуально подовжують шию й роблять образ більш жіночним.

Для базового набору краще обирати золоті сережки без надмірного декору. Лаконічні форми легше поєднувати з різним одягом, тому вони не прив’язують прикрасу лише до одного стилю чи конкретного образу.

Як сформувати базовий набір

Не обов’язково купувати всі типи одразу. Практичніше почати з кількох пар, які закривають різні сценарії носіння: щодень, роботу, зустрічі, вечірні події. Так набір формується поступово й без випадкових покупок.

Оптимальна база може бути така:

пусети — для щоденного носіння, офісу, навчання, поїздок і мінімалістичних образів;

невеликі конго — для ситуацій, коли хочеться додати образу форми, але не перевантажити його;

протяжки або сережки з підвісками — для вечора, свят, побачень чи образів із відкритою шиєю.

Такий набір не дублює сам себе: кожна пара має свою функцію. Пусети відповідають за комфорт, конго — за структурність, а протяжки чи підвіски — за акцентність

Як обрати сережки, які не лежатимуть без діла

Продуманий набір золотих сережок не обов’язково має бути великим. Головне, щоб кожна пара виконувала свою роль: одна була зручною на щодень, інша доповнювала зібрані образи, третя додавала акценту для вечора чи особливої події.

Такий підхід допомагає не купувати прикраси випадково. Замість десятка моделей, які складно поєднати з одягом, краще поступово сформувати невелику ювелірну базу з якісних сережок. Тоді кожна пара буде не просто красивою покупкою, а прикрасою, яку справді хочеться носити.

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