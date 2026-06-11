Актерская семья Екатерины Тишкевич и Валентина Томусяка ждет первенца. Екатерина поделилась, что находится на пятом месяце беременности.

По словам актрисы, они с мужем давно хотели ребенка, однако из-за ее проблем со здоровьем, а именно сильных головных болей у Тышкевич, не спешили с этим решением.

Екатерина Тышкевич о беременности

Артистка рассказала, что последние полтора-два года уже не принимает антидепрессанты. По ее словам, врачам удалось стабилизировать ее состояние, а поддерживающая терапия, на которой она находится сейчас, совместима с беременностью.

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Тышкевич отметила, что решение попробовать стать родителями они с мужем приняли осознанно. В январе пара решила начать попытки, а уже в феврале Екатерина забеременела.

Актриса откровенно рассказала, что первый триместр был для нее сложным. На восьмой неделе беременности у нее произошло кровотечение, из-за чего возникла угроза прерывания беременности.

— Мы пережили ад в тот момент. Миллион причин, с чем это могло быть связано, но в большинстве случаев — это стресс у мамы. А я как раз съездила в Европу и долго там провела время в автобусе, и действительно была ужасная поездка. То есть я уверена, что это было связано именно с этим, — объяснила Екатерина.

К счастью, когда Тышкевич госпитализировали и сделали УЗИ, выяснилось, что с ребенком все в порядке, сердцебиение есть.

Актриса пролежала в больнице на сохранении около недели. После этого анализы и первый скрининг показали хорошие результаты.

Беременность и головные боли

По словам Екатерины, токсикоз в первом триместре усиливал ее хронические головные боли, а прогестерон, который ей нужно было принимать, также влиял на самочувствие.

Тишкевич рассказала, что сейчас головные боли не исчезли полностью. Она до сих пор ощущает нестабильность в голове, особенно реагирует на смену погоды и грозы.

В то же время актриса начала еще одно лечение и говорит, что в последнее время чувствует небольшое улучшение.

— Основная гормональная перестройка беременной женщины как раз происходит во втором триместре. То есть еще есть шанс, что здесь сработает все вместе. И беременность меняет наши болевые рецепторы и влияние лечения. Я все еще не теряю веру, что буду жить полноценной качественной жизнью. Но я уже живу ею сейчас, и в ней очень много любви, — заверила звезда.

Сейчас супруги обустраивают детскую комнату в своем доме. По словам актрисы, это самая тихая и самая уютная комната, которая выходит во внутренний дворик и сад.

Также Екатерина и Валентин уже посмотрели два частных детских сада. Один из них они даже посетили с экскурсией.

Не исключает актриса и того, что в будущем обратится за помощью к няне. В то же время она признается, что пока не знает, с какого возраста сможет доверить ребенка другому человеку.

Источник : Алина Доротюк

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