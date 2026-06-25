Июль для садоводов и огородников — период активного ухода за растениями и повторных посевов. В это время часть культур уже дает урожай, а освободившиеся после ранней зелени, редиса, салата, чеснока или картофеля грядки можно использовать повторно.

В середине лета особенно важно следить за поливом, подкормкой, состоянием почвы, защитой от вредителей и болезней. Также в июле сеют зелень, корнеплоды, сидераты, пряные травы и отдельные скороспелые культуры для осеннего урожая.

Чтобы лучше спланировать работы на участке, многие дачники ориентируются на фазы Луны. Факты ICTV подготовили лунный посевной календарь на июль 2026 года с благоприятными и неблагоприятными днями.

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Посевной календарь на июль 2026 года – благоприятные дни для посадки

В июле есть несколько удачных периодов для посева, посадки и пересадки растений.

Благоприятными днями для посева и посадки овощных культур в июле 2026 года будут 1, 4-6, 9, 10, 19-28 числа.

В эти даты можно сеять зелень, редис, редьку, репу, сидераты, пряные травы, а также планировать посадку или пересадку отдельных овощных, ягодных и декоративных культур.

Что и когда сеять в июле 2026

Июль хорошо подходит для повторных посевов. Землю после ранних культур лучше не оставлять пустой, ведь в жару она быстро пересыхает, перегревается и зарастает сорняками.

В благоприятные дни можно планировать такие посевы:

Редис, редька, репа — 4-10, 19-23, 26, 27 июля;

Морковь, свекла — 1, 9, 10 июля;

Лук на зелень, шнитт — 1, 4-10, 19-28 июля;

Лук-порей — 1, 9, 10, 19-28 июля;

Огурцы — 1, 4-6, 9, 10, 22, 23, 27, 28 июля;

Кабачки, патиссоны, тыква — 1, 4-10, 19-22, 27, 28 июля;

Капуста, кейл — 1, 4-10, 22, 23, 27, 28 июля;

Брокколи и цветная капуста — 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28 июля;

Фасоль, горох и другие бобовые — 1, 9-12, 19-21, 27, 28 июля;

Салаты, цикорий — 1, 4-10, 19-28 июля;

Шпинат — 1, 6-10, 19-28 июля;

Руккола, кресс-салат, листовая горчица — 1, 4-6, 9, 10, 19-28 июля;

Укроп, петрушка, кинза — 1, 4-10, 19-28 июля;

Мангольд, щавель — 9, 10, 19-26 июля;

Базилик, душица, розмарин и другие пряные травы — 1, 9, 10, 19-28 июля;

Микрозелень — 1, 4-10, 19-28 июля;

Сидераты — 1, 4-6, 9, 10, 19-21, 24-26 июля.

В июле также можно высевать двулетние и многолетние цветы, газонные смеси, почвопокровные растения и декоративные травы. Для однолетников благоприятными днями являются 1, 9, 10, 17-21, 27, 28 июля.

Для июльских посевов важно выбирать скороспелые сорта, сеять в увлажненную почву и не допускать пересыхания верхнего слоя земли.

Посевной календарь на июль 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

Есть в июле 2026 года и дни, когда посев, посадку и пересадку растений лучше отложить.

Неблагоприятными днями для работы с растениями считаются 2, 3, 13-15, 29-31 июля.

В эти даты не рекомендуют сеять, сажать или пересаживать культуры. Вместо этого можно заняться уборкой участка, ремонтом опор, борьбой с сорняками, профилактическими обработками, подготовкой почвы, консервацией или заготовкой урожая.

Лунный календарь стоит использовать как подсказку, а не как строгое правило. На состояние растений также влияют погода, температура почвы, влажность, полив и особенности конкретного региона.

Если день благоприятный по календарю, но на улице сильная жара или засуха, посев лучше перенести или обеспечить растениям полив и притенение.

Источник: Зеленая усадьба

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