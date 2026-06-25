Липень для садівників і городників — період активного догляду за рослинами та повторних посівів. У цей час частина культур уже дає врожай, а звільнені після ранньої зелені, редиски, салату, часнику чи картоплі грядки можна використати повторно.

У середині літа особливо важливо стежити за поливом, підживленням, станом ґрунту, захистом від шкідників і хвороб. Також у липні сіють зелень, коренеплоди, сидерати, пряні трави та окремі скоростиглі культури для осіннього врожаю.

Щоб краще спланувати роботи на ділянці, багато дачників орієнтуються на фази Місяця. Факти ICTV підготували місячний посівний календар на липень 2026 року зі сприятливими та несприятливими днями.

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Посівний календар на липень 2026 року – сприятливі дні для посадки

У липні є кілька вдалих періодів для посіву, посадки та пересадки рослин.

Сприятливими днями для посіву та посадки овочевих культур у липні 2026 року будуть 1, 4-6, 9, 10, 19-28 числа.

У ці дати можна сіяти зелень, редис, редьку, ріпу, сидерати, пряні трави, а також планувати посадку або пересадку окремих овочевих, ягідних і декоративних культур.

Що та коли сіяти у липні 2026

Липень добре підходить для повторних посівів. Землю після ранніх культур краще не залишати порожньою, адже в спеку вона швидко пересихає, перегрівається і заростає бур’янами.

У сприятливі дні можна планувати такі посіви:

Редис, редька, ріпа — 4-10, 19-23, 26, 27 липня;

Морква, буряк — 1, 9, 10 липня;

Цибуля на зелень, шніт — 1, 4-10, 19-28 липня;

Цибуля-порей — 1, 9, 10, 19-28 липня;

Огірки — 1, 4-6, 9, 10, 22, 23, 27, 28 липня;

Кабачки, патисони, гарбуз — 1, 4-10, 19-22, 27, 28 липня;

Капуста, кейл — 1, 4-10, 22, 23, 27, 28 липня;

Броколі та цвітна капуста — 1, 9, 10, 22, 23, 27, 28 липня;

Квасоля, горох та інші стручкові — 1, 9-12, 19-21, 27, 28 липня;

Салати, цикорій — 1, 4-10, 19-28 липня;

Шпинат — 1, 6-10, 19-28 липня;

Рукола, крес-салат, листова гірчиця — 1, 4-6, 9, 10, 19-28 липня;

Кріп, петрушка, кінза — 1, 4-10, 19-28 липня;

Мангольд, щавель — 9, 10, 19-26 липня;

Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави — 1, 9, 10, 19-28 липня;

Мікрозелень — 1, 4-10, 19-28 липня;

Сидерати — 1, 4-6, 9, 10, 19-21, 24-26 липня.

У липні також можна висівати дворічні та багаторічні квіти, газонні суміші, ґрунтопокривні рослини й декоративні трави. Для однорічників сприятливими днями є 1, 9, 10, 17-21, 27, 28 липня.

Для липневих посівів важливо обирати скоростиглі сорти, сіяти у зволожений ґрунт і не допускати пересихання верхнього шару землі.

Посівний календар на липень 2026 року – несприятливі дні для посадки

Є у липні 2026 року й дні, коли посіви, посадку та пересадку рослин краще відкласти.

Несприятливими днями для роботи з рослинами вважаються 2, 3, 13-15, 29-31 липня.

У ці дати не радять сіяти, садити або пересаджувати культури. Натомість можна зайнятися прибиранням ділянки, ремонтом опор, боротьбою з бур’янами, профілактичними обробками, підготовкою ґрунту, консервацією або заготівлею врожаю.

Місячний календар варто використовувати як підказку, а не як суворе правило. На стан рослин також впливають погода, температура ґрунту, вологість, полив і особливості конкретного регіону.

Якщо день сприятливий за календарем, але надворі сильна спека чи посуха, посів краще перенести або забезпечити рослинам полив і притінення.

Джерело: Зелена садиба

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