Фотостаріння вважають однією з головних причин передчасних змін шкіри. Тому сонцезахисні засоби рекомендують використовувати не лише під час відпочинку на пляжі, а й у повсякденному догляді.

Водночас серед великої кількості продуктів буває непросто зрозуміти, який хороший сонцезахисний крем для обличчя підійде саме вам.

Обираючи сонцезахисний крем, варто враховувати не лише рівень SPF, а й тип шкіри, текстуру засобу та спектр його захисту.

Зараз дивляться

На що звернути увагу під час вибору сонцезахисного крему

Насамперед варто визначитися з рівнем SPF. Для щоденного використання в місті найчастіше обирають SPF 30, тоді як для тривалого перебування на відкритому сонці, відпочинку біля моря чи в горах більше підійде SPF 50+.

Не менш важливо, щоб засіб забезпечував захист від UVA- та UVB-променів. Перші пов’язують із фотостарінням шкіри, другі можуть спричиняти сонячні опіки.

Також варто звернути увагу на водостійкість засобу. Якщо ви плануєте відпочинок біля водойми, заняття спортом чи тривале перебування на спеці, водостійкі формули допоможуть довше зберігати захисні властивості. Втім, навіть такі засоби рекомендують повторно наносити після купання або інтенсивного потовиділення.

Крім того, під час вибору слід враховувати власний тип шкіри: для жирної та комбінованої зазвичай комфортнішими є легкі текстури, тоді як сухій можуть краще підійти більш поживні формули зі зволожувальними компонентами.

Як правильно використовувати сонцезахисний засіб

Щоб захист був ефективним, SPF рекомендують наносити як завершальний етап ранкового догляду перед макіяжем. Для обличчя часто використовують метод двох пальців, який допомагає нанести достатню кількість засобу.

Якщо ви проводите багато часу на відкритому повітрі, захисний шар варто оновлювати приблизно кожні дві години, а також після купання чи інтенсивного потовиділення.

Водночас важливо пам’ятати, що навіть засіб із високим рівнем SPF не замінює інших способів захисту від сонця. У періоди найбільшої сонячної активності бажано перебувати в тіні, носити головний убір і сонцезахисні окуляри, особливо під час тривалого перебування надворі.

Чи варто звертати увагу на додаткові компоненти

Сучасні сонцезахисні засоби часто поєднують захист від ультрафіолету з доглядом за шкірою. Зокрема, у лінійці Medik8 є формули зі зволожувальними й антиоксидантними компонентами, призначені для щоденного використання.

Додаткові компоненти не замінюють основної функції SPF, проте можуть зробити щоденний догляд комфортнішим. Зволожувальні інгредієнти допомагають підтримувати водний баланс шкіри, а антиоксиданти сприяють її захисту від впливу зовнішніх чинників. Саме тому під час вибору варто оцінювати засіб комплексно, а не лише за рівнем SPF.

Хороший сонцезахисний крем для обличчя — це той, що відповідає типу шкіри, забезпечує необхідний рівень захисту та залишається комфортним у щоденному використанні.ю

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.