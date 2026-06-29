У липні 2026 року зростальний Місяць припаде на другу половину місяця. За місячним календарем, цей період почнеться після молодика і триватиме до повні.

Зростальна фаза традиційно асоціюється з накопиченням сил, поступовим рухом уперед, новими планами та активнішими діями. У такі дні частіше радять повертатися до відкладених справ, працювати над цілями й обережно запускати нові процеси.

Факти ICTV розповідають, коли буде зростальний Місяць у липні 2026 року та що можна і не варто робити у ці дні.

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Коли буде зростальний Місяць у липні 2026 року

У липні 2026 року молодик настане 14 липня о 12:44.

Період зростального Місяця триватиме з 15 по 28 липня. Перша чверть Місяця припаде на 21 липня о 14:06.

Вже 29 липня о 17:36 буде повня, тому 28 липня стане останнім днем зростальної фази.

Цей період вважають придатним для планування, поступового старту нових справ, навчання, роботи над собою та важливих рішень без зайвого поспіху.

Зростальний Місяць у липні 2026 року – що можна і не можна робити

15 липня – день планування, спокою і внутрішнього налаштування. Варто продумувати справи на найближчий період, працювати з думками та не перевантажувати себе. Не бажано починати важливі справи, сваритися, зловживати алкоголем, кавою чи важкою їжею.

16 липня – сприятливий день для перших активних кроків. Можна запускати справи, пов’язані з навчанням, роботою, бізнесом, поїздками чи домашніми питаннями. Водночас краще уникати конфліктів, роздратування і переїдання.

17 липня – енергійний день, коли важливо спрямувати сили у корисне русло. Добре займатися спортом, працювати над собою, відмовлятися від шкідливих звичок. Не варто ризикувати з грошима, починати суперечки чи діяти під впливом сильних емоцій.

18 липня – день вибору, самозаглиблення і родинних тем. Можна займатися домашніми справами, навчанням, спокійною роботою та відпочинком. Не бажано перевтомлюватися, піддаватися спокусам, конфліктувати чи ухвалювати рішення у напруженому стані.

19 липня – день, коли варто уважніше ставитися до інформації та людей поруч. Краще планувати, виконувати рутинні справи, аналізувати оточення і не поспішати з важливими починаннями. Можливі втрати, сумніви або зайва емоційність.

20 липня – сприятливий день для спілкування, творчості, навчання, досліджень і духовних практик. Добре домовлятися, шукати компроміси, займатися інтелектуальною роботою. Водночас важливі рішення краще не ухвалювати поспіхом.

21 липня – день переходу між фазами, тому варто бути обережнішими зі словами та емоціями. Краще уникати грубості, брехні, конфліктів і різких заяв. День підходить для спокійного спілкування, примирення та роботи з думками.

22 липня – сприятливий день для очищення, оновлення, поїздок і внутрішніх змін. Можна починати справи, працювати над собою, позбуватися старих помилок і рухатися вперед. Не варто зловживати алкоголем, переїдати чи втягуватися у суперечки.

23 липня – непростий день, коли можуть посилюватися тривожність, підозри та емоційне напруження. Краще не починати нових справ, не ухвалювати важливих рішень і не з’ясовувати стосунки. Варто зайнятися спокійною роботою, самоаналізом або вже розпочатими справами.

24 липня – хороший день для родинних справ, довгострокових проєктів, бізнесу і примирення. Можна закладати основу для майбутніх планів, зміцнювати стосунки та працювати над стабільними справами. Не варто сваритися і діяти різко.

25 липня – один із найенергійніших днів періоду. Добре займатися активною роботою, спортом, оздоровчими практиками, навчанням і поїздками. Пасивність небажана, а накопичену енергію краще спрямувати на корисні справи.

26 липня – день любові, інтуїції, роздумів і внутрішнього спокою. Варто зменшити навантаження, уникати важкої їжі, алкоголю та різких емоцій. Для бізнесу день складний, тому краще не планувати важливих фінансових чи робочих кроків.

27 липня – день навчання, переосмислення і корекції попередніх планів. Нові справи краще не починати, натомість можна вносити зміни у роботу, аналізувати минуле, займатися самоорганізацією та спокійною рутиною.

28 липня – вдалий день для нових справ, активних дій, творчості, бізнесу, грошових операцій і важливих робочих кроків. Водночас варто берегти очі, менше перевантажувати себе інформацією і не зловживати алкоголем.

Загалом період зростального Місяця у липні 2026 року сприятливий для поступового руху вперед, планування, навчання, внутрішніх змін і запуску справ. Водночас у деякі дні краще діяти обережно, не поспішати з рішеннями та уважно стежити за емоційним станом.

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