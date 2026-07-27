В августе 2026 года растущая Луна придется на середину и вторую половину месяца. По лунному календарю, эта фаза начнется после новолуния и продлится до полнолуния.

Растущая фаза традиционно ассоциируется с постепенным накоплением энергии, более активными действиями, новыми планами и движением вперед. В этот период часто советуют возвращаться к делам, которые требуют развития, работать над целями и осторожно запускать новые процессы.

Факты ICTV рассказывают, когда будет растущая Луна в августе 2026 года и что можно и не стоит делать в эти дни.

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Когда будет растущая Луна в августе 2026 года

В августе 2026 года новолуние наступит 12 августа в 20:37.

Период растущей Луны продлится с 13 по 27 августа. Первая четверть Луны наступит 20 августа в 05:46.

Уже 28 августа в 07:19 будет полнолуние, поэтому 27 августа станет последним днем растущей фазы.

Этот период считается подходящим для планирования, обучения, постепенного начала новых дел, работы над собой, домашних вопросов и решений, требующих спокойствия и последовательности.

Растущая Луна в августе 2026 года — что можно и нельзя делать

13 августа — день спокойного настроя после новолуния. Стоит планировать дела, продумывать будущие шаги, работать с мыслями и не перегружать себя. Не желательно начинать важные дела, ссориться, употреблять алкоголь, кофе или тяжелую пищу.

14 августа — благоприятный день для первых действий после периода планирования. Можно начинать дела, связанные с работой, учебой, финансами, недвижимостью или бытом. В то же время лучше избегать споров, раздражительности и переедания.

15 августа — энергичный день, когда важно направить силы в полезное русло. Хорошо заниматься спортом, работать над собой, отказываться от вредных привычек. Не стоит рисковать деньгами, начинать конфликты или действовать под влиянием эмоций.

16 августа — день выбора, семейных тем и внутренней сосредоточенности. Можно заниматься домашними делами, учебой, спокойной работой и отдыхом. Не желательно переутомляться, поддаваться соблазнам, ссориться или принимать решения в напряженном состоянии.

17 августа — день, когда стоит внимательнее относиться к информации и людям рядом. Лучше планировать, выполнять рутинные дела, анализировать окружение и не спешить с важными начинаниями. Возможны сомнения, потери или повышенная эмоциональная чувствительность.

18 августа — благоприятный день для общения, обучения, творчества, исследований и духовных практик. Хорошо договариваться, работать с информацией, искать компромиссы и прислушиваться к интуиции. Важные решения лучше не принимать поспешно.

19 августа — день перехода между внутренними состояниями, поэтому стоит быть осторожнее со словами. Лучше избегать грубости, лжи, резких заявлений и конфликтов. День подходит для спокойного общения, работы с мыслями и уже начатых дел.

20 августа — день первой четверти Луны, связанный с очищением, обновлением и движением вперед. Можно начинать дела, планировать поездки, работать над собой, избавляться от старых ошибок. Не стоит злоупотреблять алкоголем, переедать или втягиваться в споры.

21 августа — непростой день, когда могут усиливаться тревожность, подозрительность и эмоциональное напряжение. Лучше не начинать новых дел, не принимать важных решений и не выяснять отношения. Стоит заняться спокойной работой, самоанализом или тем, что уже было начато ранее.

22 августа — хороший день для семейных дел, долгосрочных проектов, бизнеса и примирения. Можно закладывать основу для будущих планов, укреплять отношения, работать над стабильными делами. Не стоит ссориться, спешить или действовать резко.

23 августа — один из самых энергичных дней периода. Хорошо заниматься активной работой, спортом, оздоровительными практиками, учебой и поездками. Пассивность нежелательна, а накопленную энергию лучше направить на полезные дела.

24 августа — день любви, интуиции, размышлений и внутреннего спокойствия. Стоит уменьшить нагрузку, избегать тяжелой пищи, алкоголя и резких эмоций. Для бизнеса день сложный, поэтому лучше не планировать важные финансовые или рабочие шаги.

25 августа — день обучения, переосмысления и корректировки прежних планов. Новые дела лучше не начинать, зато можно вносить изменения в работу, анализировать прошлое, заниматься самоорганизацией и спокойной рутиной.

26 августа — удачный день для новых дел, активных действий, творчества, бизнеса, денежных операций и важных рабочих шагов. В то же время стоит беречь глаза, меньше перегружать себя информацией и не злоупотреблять алкоголем.

27 августа — напряженный день перед полнолунием, когда эмоции могут усиливаться. Лучше не начинать важных дел, не рисковать деньгами, не ссориться и не принимать решения под влиянием импульса. День подходит для завершения мелких дел, уборки, спокойной работы и контроля эмоций.

В целом период растущей Луны в августе 2026 года благоприятен для постепенного движения вперед, планирования, обучения, внутренних изменений и начала новых дел. В то же время в некоторые дни лучше действовать осторожно, не спешить с решениями и внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.

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