Вересень — це період, коли організм перебудовується на новий сезонний ритм, тому зміна космічної погоди може відчуватися особливо гостро.

Магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці та викиди сонячної плазми.

У дні підвищеної сонячної активності метеочутливі люди, літні особи та ті, хто має хронічні захворювання, можуть відчувати головний біль, запаморочення, коливання артеріального тиску, безсоння чи загальну слабкість.

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За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, затяжних та потужних геоштормів у вересні 2026 року не очікується.

Утім, фахівці застерігають про можливість короткочасних сонячних спалахів і локальних геомагнітних збурень.

Коли можливі магнітні бурі у вересні 2026 року та як вони можуть впливати на самопочуття — розповідаємо далі.

Магнітні бурі у вересні 2026 року

Фахівці зазначають, що вересень не лякатиме надто потужними геоштормами, проте кілька періодів підвищеної активності Сонця все ж очікується:

1–3 вересня — очікується абсолютний геомагнітний штиль. Сприятливий період для адаптації до початку осені.

— очікується абсолютний геомагнітний штиль. Сприятливий період для адаптації до початку осені. 4–5 вересня — перші слабкі геомагнітні коливання. Можливі легке нездужання та втома.

— перші слабкі геомагнітні коливання. Можливі легке нездужання та втома. 10–12 вересня — період підвищення сонячної активності. Межа помірної бурі, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

— період підвищення сонячної активності. Межа помірної бурі, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних людей. 25–28 вересня — затяжна хвиля слабких геомагнітних збурень наприкінці місяця.

Зверніть увагу: довгострокові астрофізичні прогнози є орієнтовними. Оскільки Сонце поводиться динамічно, геомагнітна ситуація може змінюватися.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Аби мінімізувати негативний вплив сонячної активності на судини та нервову систему, варто дотримуватися простих рекомендацій:

відмовтеся від надто жирної, гострої та солоної їжі. Надайте перевагу легким стравам, овочам і фруктам;

пийте більше чистої води, трав’яного або зеленого чаю. Скоротіть споживання кави, енергетиків та алкоголю;

намагайтеся лягати до 23:00 та спите не менше 7–8 годин;

щодня робіть легкі прогулянки, проте уникайте тривалого перебування під прямим сонцем;

не перевантажуйте себе надмірними фізичними та емоційними навантаженнями;

людям із гіпертонією чи серцево-судинними хворобами варто контролювати тиск та мати при собі необхідні ліки.

У разі різкого погіршення здоров’я або появи тривожних симптомів під час сонячних спалахів не займайтеся самолікуванням, а негайно зверніться по медичну допомогу.

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