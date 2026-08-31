Характеристики смартфона стоит оценивать не по количеству мегапикселей и гигабайтов, а по тому, что вы получите при обычном использовании. Galaxy S26 FE собрал набор компонентов, который закрывает основные задачи каждого пользователя. Детальный их разбор – в статье ниже.

Экран 6,7 дюйма и частота 120 Гц

Что имеет: смартфон получил Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,7 дюйма, разрешение 2340 × 1080 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1900 нит.

Что дает: большой дисплей удобен для чтения, переписки, работы с документами и просмотра видео. Частота 120 Гц отвечает за плавную прокрутку сайтов, лент и меню, а высокая яркость помогает разбирать информацию на улице. AMOLED с глубоким черным цветом хорошо подходит для фильмов и игр. Экран Samsung S26 FE одинаково уверенно справляется и с рабочими задачами, и с развлечениями.

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Exynos 2500 и 8 ГБ оперативной памяти

Что имеет: за производительность отвечает процессор Exynos 2500, а объем оперативной памяти составляет 8 ГБ.

Что дает: смартфон быстро запускает приложения и позволяет без лишних задержек переключаться между ними. Браузер, мессенджеры, карты, банковские сервисы, камера и музыкальные приложения можно использовать в течение дня без постоянного закрытия программ. Мощности хватает и для игр, хотя в тяжелых проектах итоговый результат зависит от выбранных настроек графики.

Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией

Что имеет: основная камера получила сенсор на 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения.

Что дает: стабилизация помогает уменьшить смаз при съемке с рук и пригодится вечером, когда выдержка увеличивается. Камера подходит для фотографирования:

людей; документов; еды; животных; городских сцен.

Для повседневных снимков вам не придется каждый раз искать идеальное освещение или устанавливать смартфон на опору.

Сверхширокоугольная камера 12 Мп

Что имеет: отдельный модуль на 12 Мп отвечает за сверхширокоугольную съемку.

Что дает: он позволяет захватить в кадр больше пространства. Вы оцените его при съемке архитектуры, пейзажей, интерьеров и больших компаний людей. Когда отойти назад физически некуда, широкий угол часто выручает.

Телефото 8 Мп с трехкратным оптическим зумом

Что имеет: смартфон получил телевик на 8 Мп с 3-кратным оптическим приближением.

Что дает: вы сможете приблизить удаленный объект без обычного цифрового увеличения. Камера пригодится на прогулках, концертах, спортивных мероприятиях и в путешествиях. При этом три фокусных расстояния позволяют выбирать перспективу под конкретный сюжет, а не снимать все одной камерой.

Аккумулятор 4900 мАч и зарядка 45 Вт

Что имеет: Galaxy S26 FE оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч. Проводная зарядка поддерживает мощность до 45 Вт, беспроводная – до 15 Вт.

Что дает: при умеренной нагрузке смартфон рассчитан на полноценный день работы без постоянного подключения к розетке. Если вечером заряд все же закончится, быстрая зарядка позволит оперативно восполнить его перед выходом. Беспроводной вариант удобен дома или на рабочем столе, когда не хочется подключать кабель.

Защита IP68

Что имеет: корпус получил защиту IP68 от пыли и воды.

Что дает: смартфон спокойно переносит бытовые ситуации с водой и пылью. Можно пользоваться им под дождем или не паниковать при случайном попадании влаги. При этом защита не превращает устройство в подводную камеру: условия эксплуатации и ограничения производителя все равно нужно учитывать.

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