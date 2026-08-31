Характеристики смартфона варто оцінювати не за кількістю мегапікселів і гігабайтів, а за тим, що ви отримаєте під час звичайного використання. Galaxy S26 FE зібрав набір компонентів, який покриває основні потреби кожного користувача. Детальний їхній аналіз – у статті нижче.

Екран 6,7 дюйма та частота 120 Гц

Що має: смартфон отримав Dynamic AMOLED 2X діагоналлю 6,7 дюйма, роздільну здатність 2340 × 1080 пікселів та частоту оновлення 120 Гц. Пікова яскравість сягає 1900 ніт.

Що це дає: великий дисплей зручний для читання, листування, роботи з документами та перегляду відео. Частота 120 Гц забезпечує плавне прокручування сайтів, стрічок і меню, а висока яскравість допомагає розрізняти інформацію на вулиці. AMOLED із глибоким чорним кольором добре підходить для фільмів та ігор. Екран Samsung S26 FE однаково впевнено справляється як із робочими завданнями, так і з розвагами.

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Exynos 2500 і 8 ГБ оперативної пам’яті

Що має: за продуктивність відповідає процесор Exynos 2500, а обсяг оперативної пам’яті становить 8 ГБ.

Що це дає: смартфон швидко запускає додатки та дозволяє без зайвих затримок перемикатися між ними. Браузер, месенджери, карти, банківські сервіси, камера та музичні додатки можна використовувати протягом дня без постійного закриття програм. Потужності вистачає й для ігор, хоча у ресурсоємних проектах кінцевий результат залежить від обраних налаштувань графіки.

Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією

Що має: основна камера отримала сенсор на 50 Мп та оптичну стабілізацію зображення.

Що це дає: стабілізація допомагає зменшити розмиття під час зйомки з рук і стане в нагоді ввечері, коли витримка збільшується. Камера підходить для фотографування:

людей;

документів;

їжі;

тварин;

міських сцен.

Для повсякденних знімків вам не доведеться щоразу шукати ідеальне освітлення або встановлювати смартфон на опору.

Надширококутна камера 12 Мп

Що має: окремий модуль на 12 Мп відповідає за надширококутну зйомку.

Що дає: він дозволяє охопити в кадрі більше простору. Ви оціните його під час зйомки архітектури, пейзажів, інтер’єрів та великих груп людей. Коли відійти назад фізично нікуди, широкий кут часто виручає.

Телефото 8 Мп із трикратним оптичним зумом

Що має: смартфон отримав телеоб’єктив на 8 Мп із 3-кратним оптичним наближенням.

Що це дає: ви зможете наблизити віддалений об’єкт без звичайного цифрового збільшення. Камера стане в нагоді під час прогулянок, концертів, спортивних заходів та у подорожах. При цьому три фокусні відстані дозволяють обирати перспективу під конкретний сюжет, а не знімати все однією камерою.

Акумулятор 4900 мА·год і зарядка 45 Вт

Що має: Galaxy S26 FE оснащений акумулятором ємністю 4900 мА·год. Провідна зарядка підтримує потужність до 45 Вт, бездротова – до 15 Вт.

Що це дає: при помірному навантаженні смартфон розрахований на повний день роботи без постійного підключення до розетки. Якщо ввечері заряд все ж закінчиться, швидка зарядка дозволить оперативно поповнити його перед виходом. Бездротовий варіант зручний вдома або на робочому столі, коли не хочеться підключати кабель.

Захист IP68

Що має: корпус отримав захист IP68 від пилу та води.

Що це дає: смартфон спокійно витримує побутові ситуації з водою та пилом. Можна користуватися ним під дощем або не панікувати при випадковому потраплянні вологи. При цьому захист не перетворює пристрій на підводну камеру: умови експлуатації та обмеження виробника все одно потрібно враховувати.

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