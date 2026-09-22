Кінець жовтня 2026 року принесе астрономічне явище, яке традиційно позначається на самопочутті багатьох людей — повний Місяць. У цей час навіть ті, хто зазвичай демонструє залізну витримку, можуть відчути раптовий сплеск тривожності чи роздратування.

Експерти зазначають, що місячні фази нерідко резонують із нашими внутрішніми біоритмами, загострюючи відчуття втоми або, навпаки, викликаючи надмірну гіперактивність.

Коли буде повний Місяць у жовтні 2026

У жовтні 2026 року повня настане 26 жовтня о 06:12 за київським часом.

Зараз дивляться

У цей період усі приховані проблеми чи недоопрацювання стають максимально очевидними. Будь-які недомовленості у стосунках, завали на роботі чи побутові негаразди виходять на перший план.

У день повні радять утриматися від важливих починань і зосередитися на завершенні поточних справ.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

Фаза повного Місяця традиційно асоціюється із підвищеною нервовою збудливістю та розхитаним емоційним тлом. У цей період люди стають вразливішими до зовнішніх подразників, через що ризик ухвалити імпульсивне рішення або спровокувати конфлікт суттєво зростає.

На рівні організму повня найчастіше позначається на якості відпочинку. Серед найпоширеніших симптомів:

труднощі із засинанням та чутливий, неглибокий сон;

безпідставна тривожність або внутрішній неспокій;

раптові коливання настрою.

Що не можна робити у повню — народні прикмети

У повний Місяць варто бути обережними щодо власних дій.

Не рекомендується:

починати важливі проєкти;

з’ясовувати стосунки;

лихословити;

стригти волосся;

позичати гроші.

Що можна робити у повний Місяць — народні вірування

Повний місяць — це пік енергії, коли багато людей відчувають підвищену емоційність. У цей час корисно спрямувати сили у спокійне річище.

У повню народні прикмети радять:

займатися творчістю;

доглядати за рослинами;

прибирати;

завершувати старі справи;

відпускати образи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.