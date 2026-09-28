С наступлением октября у хозяев начинается ответственный финальный этап осенних работ.

Чтобы правильно распределить усилия и получить богатый урожай в следующем сезоне, хозяева ориентируются не только на погодные условия, но и на фазы Луны.

Факты ICTV подготовили подробный лунный посевной календарь на октябрь 2026 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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Посевной календарь на октябрь 2026 года – благоприятные дни для посадки

Для пикирования рассады и пересадки комнатных или садовых растений астрологи выделяют несколько благоприятных окон в течение месяца.

Самыми благоприятными днями для садово-огородных работ в октябре 2026 года считаются 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 30 или 31 октября.

В эти дни корневая система быстрее всего адаптируется к новой почве и меньше травмируется.

Что и когда сеять в октябре 2026

Успешное укоренение растений напрямую зависит от грамотной планировки. Распределяйте осенние садово-огородные дела в октябре с учетом лунных фаз и потребностей конкретных культур.

Озимый чеснок – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 октября.

Озимый лук – 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 30, 31 октября.

Огурцы, томаты, кабачки, зелень (для теплиц и подоконников) – 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 октября.

Корнеплоды (морковь, свекла, редис под зиму) — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31 октября.

Однолетние, двухлетние и многолетние цветы — 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 октября.

Луковичные и клубневые цветы (тюльпаны, нарциссы и т.п.) — 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 октября.

Плодовые деревья и кустарники — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 октября.

Виноград и малина – 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 октября.

Посевной календарь на октябрь 2026 года – неблагоприятные дни для посадки

Есть в октябре 2026 года периоды, когда посевы и пересадку лучше отложить. Неблагоприятными днями считаются 5, 6, 9-11, 19-21, 24-26 числа.

В эти даты дайте растениям отдохнуть от садово-огородных манипуляций. Лучше наведите порядок на участке, проветрите теплицы или подготовьте почву к зиме.

И не забывайте: лунный календарь – это только ориентир, а решающую роль всегда играют реальная погода, влажность и качество ухода.

Источник: Vlisi

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