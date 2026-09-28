Посевной календарь на октябрь 2026: когда сажать озимый чеснок, лук и деревья
С наступлением октября у хозяев начинается ответственный финальный этап осенних работ.
Чтобы правильно распределить усилия и получить богатый урожай в следующем сезоне, хозяева ориентируются не только на погодные условия, но и на фазы Луны.
Факты ICTV подготовили подробный лунный посевной календарь на октябрь 2026 с благоприятными и неблагоприятными днями.
Посевной календарь на октябрь 2026 года – благоприятные дни для посадки
Для пикирования рассады и пересадки комнатных или садовых растений астрологи выделяют несколько благоприятных окон в течение месяца.
Самыми благоприятными днями для садово-огородных работ в октябре 2026 года считаются 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 30 или 31 октября.
В эти дни корневая система быстрее всего адаптируется к новой почве и меньше травмируется.
Что и когда сеять в октябре 2026
Успешное укоренение растений напрямую зависит от грамотной планировки. Распределяйте осенние садово-огородные дела в октябре с учетом лунных фаз и потребностей конкретных культур.
Озимый чеснок – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 октября.
Озимый лук – 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 30, 31 октября.
Огурцы, томаты, кабачки, зелень (для теплиц и подоконников) – 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 октября.
Корнеплоды (морковь, свекла, редис под зиму) — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31 октября.
Однолетние, двухлетние и многолетние цветы — 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 октября.
Луковичные и клубневые цветы (тюльпаны, нарциссы и т.п.) — 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 октября.
Плодовые деревья и кустарники — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 октября.
Виноград и малина – 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 октября.
Посевной календарь на октябрь 2026 года – неблагоприятные дни для посадки
Есть в октябре 2026 года периоды, когда посевы и пересадку лучше отложить. Неблагоприятными днями считаются 5, 6, 9-11, 19-21, 24-26 числа.
В эти даты дайте растениям отдохнуть от садово-огородных манипуляций. Лучше наведите порядок на участке, проветрите теплицы или подготовьте почву к зиме.
И не забывайте: лунный календарь – это только ориентир, а решающую роль всегда играют реальная погода, влажность и качество ухода.
Источник: Vlisi