Октябрь – особый период для поклонников рыбалки. С наступлением осенних холодов природа готовится к зимнему сну, а водоемы постепенно охлаждаются.

В это время мирная рыба сбивается в стаи и отходит на глубину, тогда как у хищников — щуки, окуня и судака начинается активный осенний жор.

Чтобы поездка на водоем доставила не только удовольствие от осенней природы, но и богатый улов, следует ориентироваться на фазы Луны и рекомендации опытных рыболовов.

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Факты ICTV подготовили календарь рыбака на октябрь 2026, который поможет определить наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для рыбалки.

Календарь рыбака на октябрь 2026 года

1-9, а также 27-31 октября будет убывающая Луна. Рыбаков ждут как периоды настоящего пика активности рыбы, так и дни полного затишья на водоемах.

10 октября наступит Новолуние. В этот день рыба не будет проявлять активности.

11-25 октября — фаза растущей Луны. Этот период считают наиболее удачным для рыбалки.

26 октября — Полнолуние. Учитывая капризность осеннего клева, опытные рыбаки советуют выбирать для выхода на воду только безветренную и солнечную погоду.

Лучшие дни для рыбалки: 13-18, 28, 29 октября.

Хорошие дни для рыбалки: 1, 2, 12, 19, 20, 30, 31 октября.

Слабая поклевка: 3-6, 21, 22, 27 октября.

Дни без поклевки: 7-11, 23-26 октября.

На что ловить рыбу в октябре 2026 года

С похолоданием прибрежная зона мелеет на перспективную добычу – там остается только мелочь. Вся крупная рыба смещается к зимовальным ямам и участкам с глубоким рельефом.

Октябрь считается идеальным временем для спиннингистов.

Щука в этот период берет практически на любые приманки — джиг, большие колеблющиеся мормышки, воблеры класса минноу и джеркбейты.

Для окуня подойдут легкие спиннинговые силиконовые приманки (до 10 см) и тейл-спинеры.

Минь активизируется с похолоданием. Лучше всего ловить его ночью на донные снасти, используя в качестве насадки кусочки рыбы или лягушек.

С понижением температуры воды обмен веществ у белой рыбы замедляется, поэтому она полностью переходит на белковый (животный) корм.

К примеру, лещ образует большие стаи на глубине от 6 метров. Наиболее эффективной является фидерная ловля с использованием пучка мотылей, опарышей или навозных червей.

Карась и карп активны преимущественно в первой половине месяца при теплой погоде (если температура воды не ниже +13 °C).

К концу октября сазан и карась окончательно уходят на глубину и практически прекращают питаться.

Следует помнить, что фазы Луны – это лишь дополнительный ориентир. На итоговый результат в первую очередь влияют погода и грамотно выбранное место для ловли.

Источник: Vlisi

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