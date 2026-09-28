З настанням жовтня у господарів починається відповідальний фінальний етап осінніх робіт.

Щоб правильно розподілити зусилля та отримати багатий урожай наступного сезону, господарі орієнтуються не лише на погодні умови, а й на фази Місяця.

Факти ICTV підготували детальний місячний посівний календар на жовтень 2026 року зі сприятливими та несприятливими днями.

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Посівний календар на жовтень 2026 року — сприятливі дні для посадки

Для пікірування розсади та пересаджування кімнатних чи садових рослин астрологи виділяють кілька сприятливих вікон протягом місяця.

Найсприятливішими днями для садово-городніх робіт у жовтні 2026 року є 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 30 або 31 жовтня.

У ці дні коренева система найшвидше адаптується до нового ґрунту та найменше травмується.

Що та коли сіяти у жовтні 2026

Успішне вкорінення рослин напряму залежить від грамотного планування. Розподіляйте осінні садово-городні справи у жовтні з огляду на місячні фази та потреби конкретних культур.

Озимий часник — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 жовтня.

Озима цибуля — 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 30, 31 жовтня.

Огірки, томати, кабачки, зелень (для теплиць та підвіконня) — 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.

Коренеплоди (морква, буряк, редис під зиму) — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31 жовтня.

Однорічні, дворічні та багаторічні квіти — 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.

Цибулинні та бульбові квіти (тюльпани, нарциси тощо) — 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 жовтня.

Плодові дерева та кущі — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.

Виноград і малина — 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.

Посівний календар на жовтень 2026 року — несприятливі дні для посадки

Є у жовтні 2026 року й періоди, коли посіви та пересадку краще відкласти. Несприятливими днями вважаються 5, 6, 9-11, 19-21, 24-26 числа.

У ці дати дайте рослинам відпочити від садово-городніх маніпуляцій. Краще наведіть лад на ділянці, провітріть теплиці чи підготуйте ґрунт до зими.

І не забувайте: місячний календар — це лише орієнтир, а вирішальну роль завжди відіграють реальна погода, вологість та якість догляду.

Джерело: Vlisi

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