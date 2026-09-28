Посівний календар на жовтень 2026: коли саджати озимий часник, цибулю та дерева
З настанням жовтня у господарів починається відповідальний фінальний етап осінніх робіт.
Щоб правильно розподілити зусилля та отримати багатий урожай наступного сезону, господарі орієнтуються не лише на погодні умови, а й на фази Місяця.
Факти ICTV підготували детальний місячний посівний календар на жовтень 2026 року зі сприятливими та несприятливими днями.
Посівний календар на жовтень 2026 року — сприятливі дні для посадки
Для пікірування розсади та пересаджування кімнатних чи садових рослин астрологи виділяють кілька сприятливих вікон протягом місяця.
Найсприятливішими днями для садово-городніх робіт у жовтні 2026 року є 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 30 або 31 жовтня.
У ці дні коренева система найшвидше адаптується до нового ґрунту та найменше травмується.
Що та коли сіяти у жовтні 2026
Успішне вкорінення рослин напряму залежить від грамотного планування. Розподіляйте осінні садово-городні справи у жовтні з огляду на місячні фази та потреби конкретних культур.
Озимий часник — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27 жовтня.
Озима цибуля — 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 30, 31 жовтня.
Огірки, томати, кабачки, зелень (для теплиць та підвіконня) — 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.
Коренеплоди (морква, буряк, редис під зиму) — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 27, 30, 31 жовтня.
Однорічні, дворічні та багаторічні квіти — 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.
Цибулинні та бульбові квіти (тюльпани, нарциси тощо) — 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 жовтня.
Плодові дерева та кущі — 3, 4, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.
Виноград і малина — 3, 4, 12, 13, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня.
Посівний календар на жовтень 2026 року — несприятливі дні для посадки
Є у жовтні 2026 року й періоди, коли посіви та пересадку краще відкласти. Несприятливими днями вважаються 5, 6, 9-11, 19-21, 24-26 числа.
У ці дати дайте рослинам відпочити від садово-городніх маніпуляцій. Краще наведіть лад на ділянці, провітріть теплиці чи підготуйте ґрунт до зими.
І не забувайте: місячний календар — це лише орієнтир, а вирішальну роль завжди відіграють реальна погода, вологість та якість догляду.
Джерело: Vlisi