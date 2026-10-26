Кінець листопада принесе з собою повний Місяць — період, що нерідко позначається на емоційному стані.

Коливання місячних фаз можуть порушувати звичний ритм життя, викликаючи тривожність, емоційні перепади чи різкий занепад сил.

Коли буде повний Місяць у листопаді 2026

Повний місяць (повня) у листопаді 2026 року настане ⁠24 листопада о 16:53 за київським часом.

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У цей час усе приховане та занедбане виходить на поверхню.

Нерозв’язані конфлікти у стосунках, накопичені робочі борги чи побутові проблеми проявляються з особливою силою.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

Повня — це час підвищеної емоційної нестабільності та чутливості до подразників. У цей період значно легше піддатися імпульсу чи втягнутися в суперечку.

Вплив місячної фази на організм зазвичай проявляється через:

  • проблеми із засинанням і чутливий сон;
  • фонову тривожність та внутрішню напругу;
  • емоційні кайдани та емоційні гойдалки.

Що не можна робити у повню — народні прикмети

Астрологи та фахівці радять у дні повні діяти максимально зважено. У цей період краще утриматися від:

  • старту масштабних ініціатив чи нових проєктів;
  • гострих розмов та з’ясування стосунків;
  • сварок, грубощів та лихослів’я;
  • візитів до перукарень задля стрижки;
  • фінансових операцій, зокрема позичання грошей.

Що можна робити у повний Місяць — народні вірування

Куди подіти енергію повні? Рекомендується спрямувати її на очищення та створення чогось нового:

  • займіться творчим самовираженням;
  • пересадіть кімнатні квіти або догляньте за ними;
  • зробіть ревізію та генеральне прибирання;
  • закрийте всі відкриті гештальти та старі задачі;
  • позбудьтеся образ і звільніть простір для нового.
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