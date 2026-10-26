Коли буде повний Місяць у листопаді 2026: точна дата і що не можна робити
Кінець листопада принесе з собою повний Місяць — період, що нерідко позначається на емоційному стані.
Коливання місячних фаз можуть порушувати звичний ритм життя, викликаючи тривожність, емоційні перепади чи різкий занепад сил.
Коли буде повний Місяць у листопаді 2026
Повний місяць (повня) у листопаді 2026 року настане 24 листопада о 16:53 за київським часом.
У цей час усе приховане та занедбане виходить на поверхню.
Нерозв’язані конфлікти у стосунках, накопичені робочі борги чи побутові проблеми проявляються з особливою силою.
Вплив повного Місяця на діяльність людини
Повня — це час підвищеної емоційної нестабільності та чутливості до подразників. У цей період значно легше піддатися імпульсу чи втягнутися в суперечку.
Вплив місячної фази на організм зазвичай проявляється через:
- проблеми із засинанням і чутливий сон;
- фонову тривожність та внутрішню напругу;
- емоційні кайдани та емоційні гойдалки.
Що не можна робити у повню — народні прикмети
Астрологи та фахівці радять у дні повні діяти максимально зважено. У цей період краще утриматися від:
- старту масштабних ініціатив чи нових проєктів;
- гострих розмов та з’ясування стосунків;
- сварок, грубощів та лихослів’я;
- візитів до перукарень задля стрижки;
- фінансових операцій, зокрема позичання грошей.
Що можна робити у повний Місяць — народні вірування
Куди подіти енергію повні? Рекомендується спрямувати її на очищення та створення чогось нового:
- займіться творчим самовираженням;
- пересадіть кімнатні квіти або догляньте за ними;
- зробіть ревізію та генеральне прибирання;
- закрийте всі відкриті гештальти та старі задачі;
- позбудьтеся образ і звільніть простір для нового.