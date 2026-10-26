Кінець листопада принесе з собою повний Місяць — період, що нерідко позначається на емоційному стані.

Коливання місячних фаз можуть порушувати звичний ритм життя, викликаючи тривожність, емоційні перепади чи різкий занепад сил.

Коли буде повний Місяць у листопаді 2026

Повний місяць (повня) у листопаді 2026 року настане ⁠24 листопада о 16:53 за київським часом.

Зараз дивляться

У цей час усе приховане та занедбане виходить на поверхню.

Нерозв’язані конфлікти у стосунках, накопичені робочі борги чи побутові проблеми проявляються з особливою силою.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

Повня — це час підвищеної емоційної нестабільності та чутливості до подразників. У цей період значно легше піддатися імпульсу чи втягнутися в суперечку.

Вплив місячної фази на організм зазвичай проявляється через:

проблеми із засинанням і чутливий сон;

фонову тривожність та внутрішню напругу;

емоційні кайдани та емоційні гойдалки.

Що не можна робити у повню — народні прикмети

Астрологи та фахівці радять у дні повні діяти максимально зважено. У цей період краще утриматися від:

старту масштабних ініціатив чи нових проєктів;

гострих розмов та з’ясування стосунків;

сварок, грубощів та лихослів’я;

візитів до перукарень задля стрижки;

фінансових операцій, зокрема позичання грошей.

Що можна робити у повний Місяць — народні вірування

Куди подіти енергію повні? Рекомендується спрямувати її на очищення та створення чогось нового:

займіться творчим самовираженням;

пересадіть кімнатні квіти або догляньте за ними;

зробіть ревізію та генеральне прибирання;

закрийте всі відкриті гештальти та старі задачі;

позбудьтеся образ і звільніть простір для нового.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.