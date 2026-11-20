Декабрь 2026 года начнется с убывающей фазы Луны — благоприятного периода для подведения итогов года, завершения начатых дел и избавления от всего лишнего.

Главной точкой обновления станет новолуние 9 декабря. Сразу после него ночное светило перейдет в фазу роста (10–23 декабря), открывая благоприятное окно возможностей для запуска новых проектов, заключения сделок, обучения и реализации смелых планов накануне нового года.

Чтобы вы могли максимально эффективно распределить силы и ресурсы, Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь на декабрь 2026 года со всеми благоприятными и рискованными датами.

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Фазы Луны в декабре 2026 года

Убывающая Луна: 1 – 8 декабря.

Новолуние: 9 декабря.

Растущая Луна: 10 – 23 декабря.

Полнолуние: 24 декабря.

Убывающая Луна: 25 – 31 декабря.

Лунный календарь на декабрь 2026 – благоприятные дни

Последний месяц года открывает немало благоприятных дней для разных сфер жизни — от наведения порядка перед праздниками до финансовых прорывов. В частности, звезды советуют обратить особое внимание на 2, 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 27 и 28 декабря.

Первая декада (2, 3, 5 и 6 декабря) идеально подходит для завершения циклов и очистки. 2 и 3 числа следует провести ревизию бюджета, закрыть долги и расстаться с вредными привычками. 5 декабря лучше посвятить отдыху и оздоровительным процедурам, а 6 декабря — устроить генеральную уборку, избавившись от старого хлама и токсического общения перед новолунием.

Середина месяца (12, 15, 18 и 19 декабря) заряжена на активное действие и обновление. 12 декабря – удачный день для приятного предпраздничного шопинга и обустройства дома. 15, 18 и 19 числа наступит пик деловой активности: в эти даты смело стартуйте с новыми проектами, инвестируйте и заключайте важные соглашения.

Третья декада (21, 22, 27 и 28 декабря) принесет финансовую отдачу и стратегическую ясность. 21 и 22 декабря считаются самыми продуктивными днями месяца – они способствуют большим приобретениям и расширению рабочих горизонтов. А 27-28 декабря станут прекрасной возможностью для спокойного планирования следующего года, налаживания полезных знакомств и подведения итогов.

Неблагоприятные дни в декабре 2026 года

В финальный месяц года астрологи советуют сбавить темп и проявить особую осмотрительность 8, 9, 10 и 24 декабря.

В эти дни эмоциональный фон может оказаться нестабильным: возрастает риск импульсивных решений, конфликтов на пустом месте и быстрого энергетического истощения.

Лучше отложить финансовые авантюры и сложные переговоры, посвятив время рутинным делам и возобновлению ресурса.

В то же время воспринимайте лунный календарь только как ориентир, а не строгую инструкцию. Планируя важные шаги, прежде всего, полагайтесь на собственное самочувствие, интуицию и трезвый расчет.

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