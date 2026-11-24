Водитель и пациент скорой помощи получили травмы после ДТП в Киеве 23 ноября.

Авария произошла при участии автомобиля скорой помощи и легковушки Hyundai, сообщили 24 ноября в полиции Киева.

ДТП в Киеве 23 ноября: что произошло

По данным полиции, ДТП в Киеве 23 ноября произошло около 20:00 на улице Самила Кишки в Голосеевском районе столицы.

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По предварительным данным полиции, 58-летний водитель машины скорой помощи с включенными проблесковыми маячками начал разворот и столкнулся с Hyundai, который ехал сзади.

От удара легковушку отбросило на две припаркованные машины, а машина скорой помощи перевернулась на бок.

В результате аварии пострадали два человека — водитель скорой помощи и пациент, которого везли медики.

У 58-летнего водителя спецтранспорта диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки.

33-летний пациент получил черепно-мозговую травму, закрытую травму позвоночника и ушибы ног.

Обоих пострадавших госпитализировали.

По данным полиции, оба водителя на момент аварии были трезвыми. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП в Киеве и решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

Фото: Полиция Киева