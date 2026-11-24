Растущая Луна в декабре 2026: благоприятные дни и главные запретыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Растущая Луна в декабре 2026 года — это лучший период для тех, кто хочет успеть реализовать задуманное до конца года.
Это время традиционно усиливает энергию, помогает решить сложные вопросы и открывает возможности новых стартов.
Когда именно в декабре 2026 года Луна будет находиться в фазе роста, какие дни станут самыми удачными, а от каких действий лучше воздержаться — рассказываем в материале Фактов ICTV.
Когда будет растущая Луна в декабре 2026 года
- Убывающая Луна: 1 – 8 декабря.
- Новолуние: 9 декабря.
- Растущая Луна: 10 – 23 декабря.
- Полнолуние: 24 декабря.
Растущая Луна в декабре 2026 года — что можно и нельзя делать
10 декабря – день, когда стоит составить детальный график дел до конца года, поддержать тело тренировкой или приобрести полезные мелочи для дома.
11 декабря – благоприятный момент для новых знакомств и деловых переговоров. Чтобы не испортить день, не доверяйте сплетням.
12 декабря – прекрасная дата для визита к парикмахеру, если хотите ускорить рост волос.
13 декабря – день вдохновения, культурных событий, творческих экспериментов и теплых романтических встреч.
14 декабря — подходящее время для создания уюта дома. Главное правило дня – не вмешиваться в чужие споры.
15 декабря – в этот день выберите спорт или прогулку на свежем воздухе.
16 декабря — сегодня в рабочих разговорах избегайте чрезмерного упрямства и прислушивайтесь к советам коллег.
17 декабря – удачная дата для укрепления деловых контактов.
18 декабря – сегодня смело беритесь за имущественные вопросы или заключайте серьезные соглашения.
19 декабря – чтобы не испортить отношения с близкими, отложите в сторону зависть и ревность, вместо этого используйте этот день для откровенного разговора с партнерами.
20 декабря — эта дата идеально подходит для добрых дел, участия в социальных проектах и признания в любви.
21 декабря — поставьте на паузу интенсивный спорт и откажитесь от алкоголя, ведь сейчас организму больше всего нужна тихая перезагрузка и восстановление внутреннего ресурса перед новогодними праздниками.
22 декабря – остановитесь, чтобы оценить пройденный путь: зафиксируйте свои победы, проанализируйте результаты работы и найдите время для душевного спокойствия и саморазвития.
23 декабря – перед наступлением полнолуния спокойно закройте текущие рабочие задания и сохраните внутреннюю энергию.