Растущая Луна в декабре 2026 года — это лучший период для тех, кто хочет успеть реализовать задуманное до конца года.

Это время традиционно усиливает энергию, помогает решить сложные вопросы и открывает возможности новых стартов.

Когда именно в декабре 2026 года Луна будет находиться в фазе роста, какие дни станут самыми удачными, а от каких действий лучше воздержаться — рассказываем в материале Фактов ICTV.

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Когда будет растущая Луна в декабре 2026 года

Убывающая Луна: 1 – 8 декабря.

Новолуние: 9 декабря.

Растущая Луна: 10 – 23 декабря.

Полнолуние: 24 декабря.

Растущая Луна в декабре 2026 года — что можно и нельзя делать

10 декабря – день, когда стоит составить детальный график дел до конца года, поддержать тело тренировкой или приобрести полезные мелочи для дома.

11 декабря – благоприятный момент для новых знакомств и деловых переговоров. Чтобы не испортить день, не доверяйте сплетням.

12 декабря – прекрасная дата для визита к парикмахеру, если хотите ускорить рост волос.

13 декабря – день вдохновения, культурных событий, творческих экспериментов и теплых романтических встреч.

14 декабря — подходящее время для создания уюта дома. Главное правило дня – не вмешиваться в чужие споры.

15 декабря – в этот день выберите спорт или прогулку на свежем воздухе.

16 декабря — сегодня в рабочих разговорах избегайте чрезмерного упрямства и прислушивайтесь к советам коллег.

17 декабря – удачная дата для укрепления деловых контактов.

18 декабря – сегодня смело беритесь за имущественные вопросы или заключайте серьезные соглашения.

19 декабря – чтобы не испортить отношения с близкими, отложите в сторону зависть и ревность, вместо этого используйте этот день для откровенного разговора с партнерами.

20 декабря — эта дата идеально подходит для добрых дел, участия в социальных проектах и ​​признания в любви.

21 декабря — поставьте на паузу интенсивный спорт и откажитесь от алкоголя, ведь сейчас организму больше всего нужна тихая перезагрузка и восстановление внутреннего ресурса перед новогодними праздниками.

22 декабря – остановитесь, чтобы оценить пройденный путь: зафиксируйте свои победы, проанализируйте результаты работы и найдите время для душевного спокойствия и саморазвития.

23 декабря – перед наступлением полнолуния спокойно закройте текущие рабочие задания и сохраните внутреннюю энергию.

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