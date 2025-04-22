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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Как любимая музыка влияет на мозг — исследование

музика і мозок
Фото: Pixabay

Музыка, которая заставляет кожу покрываться “мурашками”, оказалась не просто приятной — она меняет химию мозга, активируя опиоидную систему, которая отвечает за обезболивание, удовольствие от еды или секса.

Результаты исследования ученые университета Турку (Финляндия) опубликовали в журнале European Journal of Nuclear Medicine.

Мурашки по коже

Невероятное ощущение, когда с первых аккордов любимой песни по коже пробегает волна мурашек… Этот момент трудно описать словами, но он знаком многим.

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Ученые давно заинтересовались этим феноменом, который иногда называют “кожным оргазмом”.

Во французском языке для него даже существует отдельное слово — frisson. И теперь у науки есть ответ, почему так происходит.

Чтобы оценить плотность опиоидных рецепторов, команда ученых наблюдала за реакцией мозга участников исследования во время проведения МРТ.

Оказалось, что музыка, которая вызывает приятный озноб, запускает высвобождение естественных опиоидов в зонах мозга, ответственных за удовольствие.

И чем больше опиоидных рецепторов имел человек, тем сильнее он реагировал на музыку.

— Мы впервые доказали, что прослушивание музыки активирует опиоидную систему мозга, — отметил руководитель исследования Веса Путкинен.

Ученые также предполагают, что ранее зафиксированные обезболивающие свойства музыки могут быть связаны именно с опиоидным ответом мозга.

Эти результаты могут быть полезными для разработки дополнительных методов реабилитации пациентов с хронической болью и психическими расстройствами.

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Источник: Neuroscience News

Мозок, Музика, Наукові дослідження
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