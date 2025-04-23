Постковідний синдром у дітей: виявлено три небезпечні наслідки Covid-19

Американські науковці виявили, що діти, які перенесли Covid-19, мають підвищений ризик захворювань нирок, серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту.

Результати трьох досліджень були опубліковані в журналах JAMA Network Open та Nature Communications.

Небезпека довготривалого Covid-19

Масштабне дослідження, проведене за участі понад 20 медичних закладів США, дало змогу дослідникам проаналізувати стан здоров’я дітей, які перехворіли на Covid-19, та виявити низку ускладнень.

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Наприклад, проблеми з нирками, які виникали вже через місяць після інфікування і тривали до двох років.

З’ясувалося, що діти з нирковими ускладненнями в гострий період хвороби мають на 29% вищий ризик подальших ниркових порушень упродовж трьох–шести місяців.

Ще одним наслідком тривалого перебігу Covid-19 є розлади травлення. Зокрема, ризик розладів збільшується на 25% в перші місяці після захворювання і досягає 28% в період від шести місяців до двох років.

Крім того, зафіксовано суттєве зростання серцево-судинних проблем: аритмії, запалення міокарда, біль у грудях, прискорене серцебиття та підвищений тиск.

Загалом ризик розвитку таких станів підвищується на 63%, і це стосується як дітей з уже наявними вадами серця, так і тих, хто до хвороби був повністю здоровий.

Автори дослідження наголошують, що лікарі повинні уважно спостерігати за пацієнтами та виявляти постковідний синдром навіть після одужання.

Адже наслідки довготривалого Covid-19 можуть бути дуже небезпечними.

Джерело: MedicalXpress

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