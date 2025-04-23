Как искусственный интеллект помогает украинским медикам: нардеп раскрыл детали

В ближайшие годы искусственный интеллект радикально трансформирует систему здравоохранения.

О первых пилотных проектах в украинской медицине говорится в блоге народного депутата Михаила Радуцкого, который возглавляет Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования.

Искусственный интеллект на службе медицины Украины

Украинские медики все активнее интегрируют искусственный интеллект (ИИ) в ежедневную практику.

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Первые результаты демонстрируют, что инновационные технологии способны не только повысить точность диагностики, но и сделать медицинскую помощь более доступной, особенно в отдаленных регионах.

Телемедицина и семейные врачи в селах

Благодаря закону о телемедицине, разработанному Комитетом по вопросам здоровья нации, в сельских амбулаториях уже используются портативные телемедицинские комплексы, которые помещаются в небольшой чемодан. Они позволяют осуществлять профилактические обследования: измерение давления, уровня глюкозы, пульса, насыщенности крови кислородом.

Результаты анализируются системами ИИ, которые также расшифровывают ЭКГ в реальном времени. В случае подозрительных данных — пациента направляют к узкопрофильным специалистам. Такое решение позволяет выявить, например, гипертонию еще до появления клинических симптомов.

Диагностика заболеваний мозга: пример Одессы

Одесса стала первой в Украине, где искусственный интеллект начали использовать для диагностики патологий головного мозга.

Система BrainScan, основанная на нейросетях, анализирует изображения с КТ в течение пяти минут.

Таким образом пациенты, имеющие риск инсультов, опухолей и других аномалий, получают необходимое лечение на ранних стадиях.

Сегодня такие системы уже успешно функционируют также в прифронтовых городах, в частности в Краматорске.

Анализ рентгеновских снимков

Одной из наиболее перспективных сфер использования ИИ является автоматический анализ рентгенограмм.

Благодаря внедрению инновации на Львовщине и Сумщине быстрее выявляют туберкулез, пневмонию, остаточные изменения в легких и онкозаболевания.

По данным Центра общественного здоровья, в 2023 году системы искусственного интеллекта в Украине проанализировали 9 958 снимков со средней продолжительностью анализа 37,5 секунд.

Точность была 92,5%, а затраты времени врачей уменьшились втрое — это эквивалент 240 часов сэкономленной работы рентгенологов.

Перспективы: масштабирование и обучение

Сейчас в Украине уже работают девять систем ИИ во фтизиопульмонологических учреждениях, еще пять — на этапе лицензирования.

Кроме того, для обследований в отдаленных общинах мобильные бригады медиков используют портативные рентген-аппараты с ИИ.

Следующий этап предусматривает интеграцию алгоритмов искусственного интеллекта в PACS-системы, которые хранят и обрабатывают медицинские снимки, а также внедрение учебных курсов для медиков.

Источник: Левый берег

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