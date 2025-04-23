Упродовж найближчих років штучний інтелект радикально трансформує систему охорони здоров’я.

Про перші пілотні проєкти в українській медицині йдеться у блозі народного депутата Михайла Радуцького, який очолює Комітет ВР з питань здоров’я нації, меддопомоги та медичного страхування.

Штучний інтелект на службі медицини України

Українські медики дедалі активніше інтегрують штучний інтелект (ШІ) у щоденну практику.

Зараз дивляться

Перші результати демонструють, що інноваційні технології здатні не лише підвищити точність діагностики, а й зробити медичну допомогу доступнішою, особливо у віддалених регіонах.

Телемедицина та сімейні лікарі в селах

Завдяки закону про телемедицину, розробленому Комітетом з питань здоров’я нації, в сільських амбулаторіях уже використовуються портативні телемедичні комплекси, які вміщаються в невелику валізу. Вони дозволяють здійснювати профілактичні обстеження: вимірювання тиску, рівня глюкози, пульсу, насиченості крові киснем.

Результати аналізуються системами ШІ, які також розшифровують ЕКГ у реальному часі. У разі підозрілих даних — пацієнта направляють до вузькопрофільних спеціалістів. Таке рішення дозволяє виявити, наприклад, гіпертонію ще до появи клінічних симптомів.

Діагностика захворювань мозку: приклад Одеси

Одеса стала першою в Україні, де штучний інтелект почали використовувати для діагностики патологій головного мозку.

Система BrainScan, заснована на нейромережах, аналізує зображення з КТ упродовж п’яти хвилин.

Тож пацієнти, що мають ризик інсультів, пухлин та інших аномалій, отримують необхідне лікування на ранніх стадіях.

Сьогодні такі системи вже успішно функціонують також у прифронтових містах, зокрема у Краматорську.

Аналіз рентгенівських знімків

Однією з найбільш перспективних сфер використання ШІ є автоматичний аналіз рентгенограм.

Завдяки впровадженню інновації на Львівщині та Сумщині швидше виявляють туберкульоз, пневмонію, залишкові зміни в легенях та онкозахворювання.

За даними Центру громадського здоров’я, у 2023 році системи штучного інтелекту в Україні проаналізували 9 958 знімків із середньою тривалістю аналізу 37,5 секунд.

Точність була 92,5%, а витрати часу лікарів зменшилися втричі — це еквівалент 240 годин заощадженої роботи рентгенологів.

Перспективи: масштабування та навчання

Наразі в Україні вже працюють дев’ять систем ШІ у фтизіопульмонологічних закладах, ще п’ять — на етапі ліцензування.

Крім того, для обстежень у віддалених громадах мобільні бригади медиків використовують портативні рентген-апарати зі ШІ.

Наступний етап передбачає інтеграцію алгоритмів штучного інтелекту у PACS-системи, які зберігають і обробляють медичні знімки, а також впровадження навчальних курсів для медиків.

Джерело: Лівий берег

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.