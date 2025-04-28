Впервые в Украине: житель Запорожья заразился ботулизмом у косметолога

Как сообщили в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней, в этом году в Запорожье выявили два случая ботулизма, один из них является необычным для Украины и еще никогда не фиксировался в этом регионе.

Ботулизм у косметолога

Как рассказали в Центре, один человек заболел из-за употребления вяленого леща, а вот другому диагностировали ятрогенный ботулизм. Он возникает в результате введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции.

Медики оказали обоим пациентам необходимую помощь и ввели противоботулическую сыворотку.

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— Ботулизм — это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее нервную систему, вызванное ботулотоксином. Заражение происходит через употребление пищи, содержащей токсин, часто домашнего консервирования, — объяснили эксперты.

Как заражаются ботулизмом

Как отмечают специалисты, ботулотоксин обладает нейротоксическим действием и приводит к блокированию нервных импульсов. В медицине это используют для расслабления мышц — как в случае с косметическими процедурами, так и для лечения некоторых заболеваний.

Попадание ботулотоксина с пищей в пищеварительную систему вызывает тяжелое отравление. Больные испытывают мышечную слабость, сильно выраженную сухость во рту, а также жалуются на нечеткое зрение и/или выраженное двоение предметов.

По словам врачей, токсин, который вызывает ботулизм, нельзя определить по цвету или вкусу. Обычно продукты, которые содержат его возбудитель, не меняют внешнего вида.

Источник: Запорожский ОЦКПБ

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