Самый высокий показатель за 15 лет: в США в этом сезоне от гриппа умерло более 200 детей

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают о 216 случаях детской смертности от гриппа в этом сезоне, что является самым высоким показателем за 15 лет.

— 216 детских смертей затмевают 207, зарегистрированных в прошлом году. Это самый высокий показатель со времен глобальной пандемии гриппа H1N1 2009–2010 годов, — говорится в сообщении.

По словам специалиста по детским инфекционным заболеваниям из Университета Колорадо Шона О’Лири из Американской академии педиатрии, данная статистика почти наверняка занижена, и когда сезон будет объявлен оконченным и будут собраны все данные, она скорее всего вырастет.

Низкий уровень вакцинации

Педиатр отметил, что существует несколько факторов, способствующих серьезности ситуации в этом сезоне, но одним из главных является то, что меньше детей получают прививки от гриппа.

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Согласно данным, уровень вакцинации детей от гриппа в США резко упал с 64% пять лет назад до 49% в этом сезоне.

По словам О’Лири, вакцинация от гриппа, возможно, и не предотвращает появление симптомов заболевания, но исследования показывают, что она весьма эффективна в предотвращении госпитализаций и смертей.

Тяжелый сезон не только для детей

Сезон оказался тяжелым не только для детей. Чиновники CDC описали его как крайне тяжелый и подсчитали, что на данный момент зафиксировано не менее 47 млн случаев заболевания, 610 000 госпитализаций и 26 000 смертей.

Чиновники CDC располагают информацией о сопутствующих заболеваниях почти 5 200 взрослых, госпитализированных с гриппом, и у 95% была как минимум одна проблема со здоровьем.

Среди 2 000 госпитализированных детей около 53% имели сопутствующие заболевания — включая астму и ожирение.

В отчете CDC не указано, сколько из умерших детей были вакцинированы. Агентство не предоставило эксперта для обсуждения сезона гриппа.

— Я надеюсь, что этот сезон станет своего рода сигналом к пробуждению и осознанию того, что нам действительно необходимо вакцинировать наших детей от гриппа, — сказал О’Лири.

Источник : MedicalXpress

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