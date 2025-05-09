Лечение алкоголизма с помощью психоделиков может быть эффективным — исследование

Команда британских ученых из Университетского колледжа Лондона проводит клинические исследования на людях нового препарата-психоделика для лечения алкогольной зависимости.

Исследование

— Диметилтриптамин (DMT) может потенциально увеличивать нейропластичность мозга. Это в свою очередь помогает разрушать деструктивные связи зависимости между нейронами, — говорится в сообщении.

В научном эксерименте принимают участие добровольцы, мотивированные избавиться от алкогольной зависимости. Они проходят через три этапа.

Первый и третий – это магниторезонансная томография (МРТ) для отслеживания активности мозга и взаимодействия между разными его частями. Во время второго этапа по результатам жеребьевки участникам вводят: DMT, плацебо или непсиходелический препарат.

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Клиническое исследование является двойным слепым – ни участники, ни исследователи не знают, какое вещество вводят: диметилтриптамин, плацебо или психоделический препарат.

По словам ученых, DMT быстро дестабилизируется и эффект проявляется через одну-две минуты. Действие препарата длится до 20 минут, но этого достаточно для глубоких и сильных переживаний, способных перестроить мозг.

Устранить зависимость

Психиатры объясняют, что зависимость возникает из-за сбоя в системах вознаграждения и мотивации мозга. У людей, больных алкоголизмом, нейронные связи по удовольствию от алкоголя становятся гиперчувствительными в то время, когда другие полезные переживания угнетаются.

Психоделики типа DMT как бы сбрасывают настройки – создают окно нейропластичности, во время которого можно закрепить полезную привычку вместо зависимости.

Терапия предполагает, что люди, страдающие алкоголизмом, смогут таким образом уменьшить навязчивые позывы выпить. Этот способ предлагают для людей, на которых не подействовали другие традиционные методы.

Источник: UCL

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