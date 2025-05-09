Лікування алкоголізму за допомогою психоделіків може бути ефективним — дослідження

Команда британських учених з Університетського коледжу Лондона проводить клінічні дослідження на людях нового препарату-психоделіка для лікування алкогольної залежності.

Дослідження

– Диметилтриптамін (DMT) може потенційно збільшувати нейропластичність мозку. Це своєю чергою допомагає руйнувати деструктивні зв’язки залежності між нейронами, – ідеться в повідомленні.

У науковому експерименті беруть участь добровольці, мотивовані позбутися алкогольної залежності. Вони проходять через три етапи.

Перший і третій – це магніторезонансна томографія (МРТ) для відстеження активності мозку та взаємодії між різними його частинами. Під час другого етапу за результатами жеребкування учасникам вводять: DMT, плацебо або непсиходелічний препарат.

Зараз дивляться

Клінічне дослідження є подвійним сліпим – ні учасники, ні дослідники не знають, яку речовину вводять: диметилтриптамін, плацебо або психоделічний препарат.

За словами вчених, DMT швидко дестабілізується і ефект проявляється через одну-дві хвилини. Дія препарату триває до 20 хвилин, але цього достатньо для глибоких і сильних переживань, здатних перебудувати мозок.

Усунути залежність

Психіатри пояснюють, що залежність виникає через збій у системах винагороди та мотивації мозку. У людей, хворих на алкоголізм, нейронні зв’язки щодо задоволення від алкоголю стають гіперчутливими в той час, коли інші корисні переживання пригнічуються.

Психоделіки типу DMT ніби скидають налаштування – створюють вікно нейропластичності, під час якого можна закріпити корисну звичку замість залежності.

Терапія передбачає, що люди, які страждають на алкоголізм, зможуть у такий спосіб зменшити нав’язливі позиви випити. Цей спосіб пропонують для людей, на яких не подіяли інші традиційні методи.

Джерело: UCL

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