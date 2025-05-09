Сканирование мозга выявляет Паркинсона за много лет до неизлечимой стадии — ученые

Международная группа ученых впервые продемонстрировала, что болезнь Паркинсона можно диагностировать за много лет до того, как она станет неизлечимой, путем сканирования мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Биомаркеры болезни

Известно, что люди, у которых медленно развивается болезнь, жалуются на потерю обоняния. Это может произойти за пять-десять лет до того, как они действительно заболеют и испытают все симптомы заболевания: замедленность движений, тремор покоя, ригидность и постуральную неустойчивость.

При этом значимость этого типа сенсорных нарушений не была предметом большого количества исследований. Ведь нарушение обоняния само по себе не является специфическим биомаркером заболевания.

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Однако люди, у которых развивается болезнь Паркинсона и связанные с ней расстройства, могут также страдать от зрительных дефицитов и даже галлюцинаций — и именно здесь может быть место для более надежных биомаркеров.

Теперь ученые продемонстрировали, что оценка этих двух (и, возможно, других) сенсорных нарушений в мозге одновременно может предоставить надежный биомаркер для выявления ранней стадии болезни Паркинсона.

И чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы на разработку эффективных методов лечения для пациентов с PD.

Исследование

Используя сверхвысокопольный экспериментальный МРТ-сканер, исследователи подвергли мышиную модель болезни Паркинсона методике, называемой функциональной магнитно-резонансной томографией (фМРТ).

Функциональная МРТ используется для того, чтобы увидеть, какие области мозга животных (или человека) активируются в определенных условиях — в данном случае, когда они подвергаются воздействию запахов или визуальных стимулов.

— Большим преимуществом такого метода было бы то, что он действительно неинвазивный и простой в применении, — отмечают исследователи.

По словам экспертов, эта работа является хорошей первой демонстрацией достаточного надежного выявления мультисенсорных нарушений в мозге, что дает надежду определить, какие методы лечения могут помочь, если их применять на ранней стадии.

Источник : MedicalXpress

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