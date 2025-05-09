Сканування мозку виявляє Паркінсона за багато років до невиліковної стадії — вчені

Міжнародна група вчених вперше продемонструвала, що хворобу Паркінсона можна діагностувати за багато років до того, як вона стане невиліковною, шляхом сканування мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ).

Біомаркери хвороби

Відомо, що люди, у яких повільно розвивається хвороба, скаржаться на втрату нюху. Це може статися за п’ять-десять років до того, як вони справді захворіють і зазнають усіх симптомів захворювання: сповільненість рухів, тремор спокою, ригідність і постуральну нестійкість.

При цьому значущість цього типу сенсорних порушень не була предметом великої кількості досліджень. Адже порушення нюху саме по собі не є специфічним біомаркером захворювання.

Зараз дивляться

Однак люди, в яких розвивається хвороба Паркінсона та пов’язані з нею розлади, можуть також страждати від зорових дефіцитів і навіть галюцинацій – і саме тут може бути місце для більш надійних біомаркерів.

Тепер учені продемонстрували, що оцінка цих двох (і, можливо, інших) сенсорних порушень у мозку одночасно може надати надійний біомаркер для виявлення ранньої стадії хвороби Паркінсона.

І що раніше буде поставлено діагноз, то вищі шанси на розробку ефективних методів лікування для пацієнтів з PD.

Дослідження

Використовуючи надвисокопольний експериментальний МРТ-сканер, дослідники піддали мишачу модель хвороби Паркінсона методиці, яка називається функціональною магнітно-резонансною томографією (фМРТ).

Функціональна МРТ використовується для того, щоб побачити, які ділянки мозку тварин (або людини) активуються за певних умов – у даному випадку, коли вони піддаються впливу запахів або візуальних стимулів.

– Великою перевагою такого методу було б те, що він справді неінвазивний і простий у застосуванні, – зазначають дослідники.

За словами експертів, ця робота є хорошою першою демонстрацією достатнього надійного виявлення мультисенсорних порушень у мозку, що дає надію визначити, які методи лікування можуть допомогти, якщо їх застосовувати на ранній стадії.

Джерело : MedicalXpress

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