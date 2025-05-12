Депрессия, апатия, ПТСР: с начала войны украинцы стали в два раза чаще обращаться к врачам

В Украине существенно растет количество обращений к врачам по поводу расстройств ментального здоровья, таких как депрессия, нарушение сна, апатия, ПТСР. Об этом во время телемарафона заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак.

— Начиная с 2022 года, количество таких пациентов выросло вдвое, а по некоторым направлениям — даже и больше, — отметила она.

Тревожные состояния

По словам главы НСЗУ, анализ количества услуг, закупаемых государством, показал, что украинцы все чаще появляются у своего семейного врача или у врачей амбулаторного или специализированного звена с такими тревожными состояниями, как депрессия, нарушение сна, тревога, апатия, ПТСР, злоупотребление алкогольными или наркотическими средствами.

Эксперт отметила, что каждый третий человек в Украине уже имеет либо депрессивное состояние, либо испытывал признаки ПТСР, либо имеет какие-то другие симптомы нарушения психического здоровья.

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В целом же, по оценке ВОЗ, около девяти миллионов украинцев нуждаются сейчас или будут нуждатся в помощи по поводу указанных состояний.

Забота о ментальном здоровье

Гусак также подчеркнула, что очень важно не откладывать заботу о своем ментальном здоровье, поскольку оно оказывает существенное влияние на здоровье физическое.

В частности, врачи за последние три года наблюдают увеличение случаев обострения хронических заболеваний, а также случаев инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний, причиной которых также являются факторы ментального характера.

Глава НСЗУ напомнила, что с 2021 года по программе реимбурсации Доступні ліки украинцы могут получить безвозмездно или с небольшой доплатой лекарственные средства именно по направлению Расстройство психики, и призвала не пренебрегать такой возможностью.

Источник: телемарафон

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