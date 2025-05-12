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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Депресія, апатія, ПТСР: від початку війни українці почали вдвічі частіше звертатися до лікарів

погіршення ментального здоров'я українців
Фото: Pixabay

В Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів щодо розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР. Про це під час телемарафону заявила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

– Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла вдвічі, а за деякими напрямами — навіть і більше, – зазначила вона.

Тривожні стани

За словами очільниці НСЗУ, аналіз кількості послуг, що закуповуються державою, засвідчив, що українці дедалі частіше з’являються до свого сімейного лікаря або до лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР, зловживання алкогольними чи наркотичними засобами.

Експертка зазначила, що кожна третя людина в Україні вже має або депресивний стан, або відчувала ознаки ПТСР, або має якісь інші симптоми порушення психічного здоров’я.

Зараз дивляться

Загалом же, за оцінкою ВООЗ, близько 9 мільйонів українців потребують зараз або потребуватимуть допомоги з приводу зазначених станів.

Турбота про ментальне здоров’я

Гусак також наголосила, що дуже важливо не відкладати турботу про своє ментальне здоров’я, оскільки воно має суттєвий вплив на здоров’я фізичне.

Зокрема, лікарі за останні три роки спостерігають збільшення випадків загострення хронічних захворювань, а також випадків інсультів, інфарктів, онкологічних захворювань, причиною яких також є фактори ментального характеру.

Очільниця НСЗУ нагадала, що з 2021 року за програмою реімбурсації Доступні ліки українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом Розлад психіки, та закликала не нехтувати такою можливістю.

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Джерело: телемарафон

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