Похудеть легко, удержать трудно: ученые объяснили, почему после инъекций возвращается вес

Потерянные килограммы после похудения за год почти полностью возвращаются — к такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, которые проанализировали эффективность популярных препаратов на основе GLP-1, в частности семаглутида (Вегови) и тирзепатида (Мунджаро).

Как работают инъекции

Анализ, охвативший более 6 300 взрослых из 11 клинических исследований, показал, что пациенты действительно значительно худеют во время лечения: в среднем — на 8-16 кг. Однако в течение года после терапии они снова набирали 9,6 кг.

— Эти препараты действительно эффективны, но после того, как курс закончен, вес возвращается значительно быстрее, чем после диеты, — пояснила профессор Сьюзен Джебб, одна из авторов исследования.

Она отметила, что препараты подавляют аппетит, поэтому пациенты худеют без значительного усилия.

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Но после завершения лечения оказывается, что у людей не сформированы привычки, которые помогают удержать результат.

Но по действующим правилам, инъекции похудения нельзя принимать более двух лет.

К тому же, многие люди прекращают лечение раньше — из-за стоимости, побочных эффектов или когда потеря веса останавливается.

Специалисты считают, что без изменения образа жизни ни одна инъекция не будет гарантировать долгосрочный результат.

Комплексная программа похудения

Комплексная программа похудения более действенна для поддержания оптимального веса. Она включает не только диету, но и физическую активность и психологическую помощь.

Первым этапом программы является разработка индивидуального плана питания. Это означает, что каждый участник получает рекомендации, которые учитывают его личные потребности, предпочтения в еде и уровень физической активности.

Сбалансированное питание должно содержать достаточное количество белков, углеводов и жиров, а также витаминов и минералов.

Кроме того, важно научиться контролировать порции и избегать продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.

Вторым ключевым аспектом является регулярная физическая активность. Это не только помогает сжигать калории, но и улучшает общее состояние здоровья, повышает энергию и укрепляет мышцы.

Кроме того, участники могут получать консультации от специалистов для преодоления эмоциональных проблем и стресса.

Комплексная программа похудения не является быстрым решением, но она обеспечивает устойчивые результаты. Этот подход поможет не только уменьшить вес, но и улучшить качество жизни.

Источник : The Guardian

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