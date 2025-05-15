Схуднути легко, утримати важко: вчені пояснили, чому після ін’єкцій повертається вага

Втрачені кілограми після схуднення за рік майже повністю повертаються — такого висновку дійшли вчені Оксфордського університету, які проаналізували ефективність популярних препаратів на основі GLP-1, зокрема семаглутиду (Вегові) та тирзепатиду (Мунджаро).

Як працюють ін’єкції

Аналіз, що охопив понад 6 300 дорослих з 11 клінічних досліджень, показав, що пацієнти дійсно значно худнуть під час лікування: у середньому — на 8-16 кг. Однак протягом року після терапії вони знову набирали 9,6 кг.

— Ці препарати справді ефективні, але після того як курс закінчено, вага повертається значно швидше, ніж після дієти, — пояснила професорка Сьюзен Джебб, одна з авторок дослідження.

Вона наголосила, що препарати пригнічують апетит, тому пацієнти худнуть без значного зусилля.

Зараз дивляться

Але після завершення лікування виявляється, що у людей не сформовані звички, які допомагають утримати результат.

Але за чинними правилами, ін’єкції схуднення не можна приймати більше двох років.

До того ж, багато людей припиняють лікування раніше — через вартість, побічні ефекти або коли втрата ваги зупиняється.

Фахівці вважають, що без зміни способу життя жодна ін’єкція не гарантуватиме довгостроковий результат.

Комплексна програма схуднення

Комплексна програма схуднення більш дієва для підтримки оптимальної ваги. Вона включає не лише дієту, а й фізичну активність та психологічну допомогу.

Першим етапом програми є розробка індивідуального плану харчування. Це означає, що кожен учасник отримує рекомендації, які враховують його особисті потреби, переваги у їжі та рівень фізичної активності.

Збалансоване харчування повинно містити достатню кількість білків, вуглеводів і жирів, а також вітамінів і мінералів.

Крім того, важливо навчитися контролювати порції та уникати продуктів з високим вмістом цукру і насичених жирів.

Другим ключовим аспектом є регулярна фізична активність. Це не лише допомагає спалювати калорії, а й покращує загальний стан здоров’я, підвищує енергію та зміцнює м’язи.

Крім того, учасники можуть отримувати консультації від фахівців для подолання емоційних проблем і стресу.

Комплексна програма схуднення не є швидким рішенням, але вона забезпечує стійкі результати. Цей підхід допоможе не лише зменшити вагу, а й покращити якість життя.

Джерело : The Guardian

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