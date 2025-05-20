Понад 100 ліжко-місць для поранених військових: на Київщині відкрито новий реабілітаційний центр Recovery

Національна мережа реабілітаційних центрів Recovery, заснована Віктором та Оленою Пінчуками для допомоги Силам безпеки й оборони України, розширюється найбільшим центром.

Відкриття нового центру Recovery

Новий центр відкрився на базі однієї з ключових медичних установ Міністерства оборони України, де після масштабної реконструкції п’яти поверхів створено інноваційний та повністю інклюзивний простір для реабілітації поранених військовослужбовців — на 104 ліжко-місця.

Це вже 18-й інноваційний центр національної мережі Recovery. Щороку він надаватиме безоплатні послуги з фізичної реабілітації понад 2 тис. військовослужбовців, які дістали поранення внаслідок російської агресії в Україні.

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Проєкт Recovery — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних чи муніципальних медичних установ.

На сьогодні 15 центрів розташовані на основі цивільних закладів, а три — на базі закладів силових відомств: Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та щойно відкритий при Міністерстві оборони України.

Коштом проєкту Recovery проведено капітальний ремонт і відкрито інноваційний, безбар’єрний та просторий п’ятиповерховий центр.

Він відповідає всім вимогам інклюзивності: широкі двері, відсутність порогів, спеціалізоване протиковзне покриття підлоги, поручні в коридорах, зручні санітарні вузли для осіб на кріслах колісних.

– Сьогодні ми відкриваємо 18-й центр Recovery. Це не просто черговий центр, а найбільший наш флагман. Найбільший не лише в системі Recovery, а й стовідсотково в усій Україні. Найсучасніший. У центрі п’ять поверхів, 104 ліжка, повністю інклюзивний простір і найкраще оснащення — все зроблено з думкою про наших захисників. Вони заслуговують на найкраще. Для нас із моєю дружиною Оленою – це спосіб підтримати тих, хто захищає Україну. Ми дуже щасливі, що сьогодні цей центр запрацював, – зазначив бізнесмен і засновник проєкту Recovery Віктор Пінчук.

Як облаштовано новий центр Recovery

Перші два поверхи інноваційного центру мережі Recovery займає лікувально-реабілітаційна зона.

Перелік інноваційних тренажерів і апаратів у новому центрі покриває весь спектр функціональних порушень, серед яких отримані внаслідок вогнепальних поранень та мінно-вибухових травм.

Кабінети фізичної реабілітації та ерготерапії оснащено обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

На першому поверсі розташовані кабінети фізіотерапії, механотерапії та масажу, а також пости медсестри, приміщення для персоналу, кімнати для зберігання інвентарю й інклюзивні санітарні вузли.

На другому поверсі функціонують зали фізичної терапії, кабінети ерготерапії, індивідуальних занять, лазерної та ударно-хвильової терапії, психологічної допомоги, терапії мови й мовлення, інші функціональні приміщення.

Три верхніх поверхи займає палатний стаціонар на 104 ліжко-місця, розміщені у 33 палатах — одномісних, двомісних і чотиримісних.

Усі палати облаштовані функціональними ліжками з електроприводами, зручними меблями й інклюзивними санвузлами з душем — з достатнім простором для осіб на кріслах колісних. Для постійного медичного супроводу передбачено три цілодобових пости медсестер.

Окрім палат, на верхніх поверхах є кабінети групової терапії, маніпуляційні, кімнати для персоналу, комутаційні приміщення, навчальний простір для мультидисциплінарних команд і необхідні побутові зони.

Як українські військові відновлюватимуться у центрі Recovery

Відновлюватимуть військових після поранень у новому центрі мережі Recovery мультидисциплінарні реабілітаційні команди. Вони складаються з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, масажистів, терапевтів мови й мовлення, а також психолога.

Завдяки високотехнологічному обладнанню й кваліфікації фахівці надають якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу.

– У центрі ми дотримуємося пацієнтоцентричного підходу: для кожного військового складаємо індивідуальний план реабілітації з чітко визначеними проміжними та фінальними цілями на конкретному етапі лікування. Усе залежить від динаміки відновлення, потреб пацієнта та його планів, мети, фізичних спроможностей. Якщо повернення до війська — ми також враховуємо його військову спеціалізацію і подальший напрямок служби, – сказав начальник відділення медичної реабілітації патології опорно-рухового апарату військової частини (центру Recovery) В’ячеслав Черненко.

Під час відкриття центру командування Медичних сил ЗСУ відзначило засновника проєкту Recovery Віктора Пінчука та керівницю проєкту Світлану Гриценко почесною нагородою — Хрестом за сприяння Медичним силам.

Нині в Україні функціонують 18 центрів Recovery: у Вінниці, Дніпропетровській області (три заклади), Києві (три заклади), Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові.

Загалом понад 25 тис. військових уже отримали реабілітаційну допомогу в центрах мережі Recovery.

У планах засновників проєкту Recovery Віктора та Олени Пінчуків — розширити мережу щонайменше до 19 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися 26 тис. військових.

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