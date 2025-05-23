Похудеть к лету: ученые назвали продукт, который эффективно помогает снизить калории

Ученые из Университета штата Пенсильвания в ходе исследования доказали, что придание еде острого вкуса с помощью сушеного перца чили может стать эффективной стратегией сокращения потребления калорий.

Исследование

Команда провела три связанных эксперимента в общей сложности с 130 взрослыми, которым подавали одно из двух блюд на обед — чили из говядины или тикка масала из курицы — в одном из двух вариантов: мягком или остром. Уровень остроты контролировался путем тщательного варьирования соотношения острой и сладкой паприки.

Затем исследователи записали участников на видео, чтобы контролировать количество потребляемой пищи и воды, продолжительность приема пищи, скорость поедания в граммах в минуту.

Сейчас смотрят

Выяснилось, в частности, что участники ели более острую пищу медленнее. Это часто означает, что еда дольше находится во рту, что может помочь сигнализировать о сытости и привести к меньшему потреблению пищи. Другие исследования, в которых скорость еды замедляется за счет изменения текстуры, показали схожие эффекты.

Результаты

— Важнейшее значение здесь имеет тот факт, что сокращение потребления пищи не оказало отрицательного влияния на то, насколько участникам нравится еда, — отметили ученые.

Они добавили, что потребление воды существенно не различалось между острой и неострой пищей, что позволяет предположить, что питьевой режим не был основной причиной того, что люди ели меньше.

Кроме того, оценки аппетита, сделанные до и после еды, были схожими, что говорит о том, что участники чувствовали сытость после острой еды, несмотря на то, что съедали ее меньше.

Теперь команда сосредоточена на понимании того, как оральное жжение может повлиять на другие виды пищевого поведения, такие как перекусы.

Источник : MedicalXpress

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.