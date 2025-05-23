Схуднути до літа: вчені назвали продукт, який ефективно допомагає знизити калорії

Вчені з Університету штату Пенсільванія в ході дослідження довели, що надання їжі гострого смаку за допомогою сушеного перцю чилі може стати ефективною стратегією скорочення споживання калорій.

Дослідження

Команда провела три пов’язаних експерименти загалом з 130 дорослими, яким подавали одну з двох страв на обід – чилі з яловичини або тікка масала з курки – в одному з двох варіантів: м’якому або гострому. Рівень гостроти контролювався шляхом ретельного варіювання співвідношення гострої та солодкої паприки.

Потім дослідники записали учасників на відео, щоб контролювати кількість споживаної їжі та води, тривалість прийому їжі, швидкість поїдання в грамах на хвилину.

Зараз дивляться

З’ясувалося, зокрема, що учасники їли більш гостру їжу повільніше. Це часто означає, що їжа довше перебуває в роті, що може допомогти сигналізувати про ситість і призвести до меншого споживання їжі. Інші дослідження, в яких швидкість їжі сповільнюється за рахунок зміни текстури, показали схожі ефекти.

Результати

– Найважливіше значення тут має той факт, що скорочення споживання їжі не мало негативного впливу на те, наскільки учасникам подобається їжа, – зазначили вчені.

Вони додали, що споживання води істотно не відрізнялося між гострою і негострою їжею, що дозволяє припустити, що питний режим не був основною причиною того, що люди їли менше.

Крім того, оцінки апетиту, зроблені до і після їжі, були схожими, що свідчить про те, що учасники відчували ситість після гострої їжі, незважаючи на те, що з’їдали її менше.

Тепер команда зосереджена на розумінні того, як оральне печіння може вплинути на інші види харчової поведінки, такі як перекуси.

Джерело : MedicalXpress

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