Гослекслужба выдала первое разрешение на ввоз в Украину медицинского каннабиса: детали
Субстанция медицинского каннабиса, зарегистрированная в Государственном реестре лекарственных средств Украины, получила официальное разрешение на ввоз и использование в медицинской практике.
Почему это важно
Выдача первого разрешения — важный этап во внедрении легального оборота медицинского каннабиса в Украине.
Это результат многолетней работы, включая принятие соответствующего закона, подзаконных актов и нормативного регулирования импорта и регистрации препаратов на основе каннабиноидов.
Отныне украинские медицинские учреждения смогут легально закупать и использовать эти препараты, а пациенты — получать их по назначению врача.
Что такое субстанция медицинского каннабиса
Это не готовый препарат, а основа, из которой фармацевты могут изготовить лекарства в форме капель, капсул, спреев, мазей и т.д.
Важно, что субстанция медицинского каннабиса не является наркотическим веществом, если ее используют исключительно по рецепту и под наблюдением врача.
Лекарства для обезболивания и уменьшения судорог могут спасти миллионы людей с онкологическими заболеваниями, эпилепсией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), а также тех, кто страдает хронической болью или проходит паллиативное лечение.
Источник: Гослекслужба