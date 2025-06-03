Гослекслужба выдала первое разрешение на ввоз в Украину медицинского каннабиса: детали

Субстанция медицинского каннабиса, зарегистрированная в Государственном реестре лекарственных средств Украины, получила официальное разрешение на ввоз и использование в медицинской практике.

Почему это важно

Выдача первого разрешения — важный этап во внедрении легального оборота медицинского каннабиса в Украине.

Это результат многолетней работы, включая принятие соответствующего закона, подзаконных актов и нормативного регулирования импорта и регистрации препаратов на основе каннабиноидов.

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Отныне украинские медицинские учреждения смогут легально закупать и использовать эти препараты, а пациенты — получать их по назначению врача.

Что такое субстанция медицинского каннабиса

Это не готовый препарат, а основа, из которой фармацевты могут изготовить лекарства в форме капель, капсул, спреев, мазей и т.д.

Важно, что субстанция медицинского каннабиса не является наркотическим веществом, если ее используют исключительно по рецепту и под наблюдением врача.

Лекарства для обезболивания и уменьшения судорог могут спасти миллионы людей с онкологическими заболеваниями, эпилепсией, рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), а также тех, кто страдает хронической болью или проходит паллиативное лечение.

Источник: Гослекслужба

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