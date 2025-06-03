Растворенный повышает риски, твердый — нет: новое исследование о сахаре
Результаты исследования, опубликованного в журнале Advances in Nutrition, заставляют по-новому взглянуть на потребление сахара.
Оказывается, если он растворен, например, в газированных напитках или фруктовых соках, то риск развития диабета повышается.
Сахар и диабет
Ученые из Университета Бригама Янга (США) вместе с коллегами из Германии проанализировали данные более полумиллиона человек на нескольких континентах.
Это первое исследование, которое четко установило связь между количеством сахара и риском развития диабета II типа.
Даже после того, как были учтены такие факторы, как индекс массы тела, общее потребление калорий и другие риски, связанные с образом жизни, результаты оказались впечатляющими.
Было доказано, что более 350 мл подслащенных напитков в день увеличивает риск развития диабета II типа на 25%, а с каждой дополнительной порцией фруктового сока он возрастает на 5%.
В то же время потребление 20 г сахара в день в составе продуктов питания показало обратную связь с риском диабета.
— Организм по-разному реагирует на растворенный в напитках сахар: он быстрее всасывается, вызывает гликемический всплеск и перегружает печень. Зато сахар в пище усваивается медленнее благодаря клетчатке, белкам и жирам, — пояснила ведущая автор исследования профессор Карен Делла Корте.
Фруктовый сок с витаминами и питательными веществами гораздо менее полезен. Из-за высокого и концентрированного содержания сахара исследователи делают вывод, что он не заменит фрукты, которые содержат больше клетчатки для лучшей регуляции уровня глюкозы в крови.
Поэтому, по мнению ученых, будущие рекомендации по здоровому питанию должны содержать не только рекомендации по количеству сахара, но и его форме.
Источник: SciTechDaily