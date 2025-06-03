Розчинений підвищує ризики, твердий — ні: нове дослідження про цукор

Результати дослідження, опублікованого в журналі Advances in Nutrition, змушують по-новому поглянути на споживання цукру.

Виявляється, якщо він у розчинений, наприклад у газованих напоях або фруктових соках, то ризик розвитку діабету підвищується.

Цукор і діабет

Учені з Університету Бригама Янга (США) разом з колегами з Німеччини проаналізували дані понад пів мільйона людей на кількох континентах.

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Це перше дослідження, яке чітко встановило зв’язок між кількістю цукру та ризиком розвитку діабету ІІ типу.

Навіть після того, як були враховані такі факторів, як індекс маси тіла, загальне споживання калорій та інші ризики, пов’язані зі способом життя, результати виявилися вражаючими.

Було доведено, що понад 350 мл підсолоджених напоїв на день збільшує ризик розвитку діабету ІІ типу на 25%, а з кожною додатковою порцією фруктового сока він зростає на 5%.

Водночас споживання 20 г цукру на день у складі продуктів харчування показало зворотний зв’язок з ризиком діабету.

– Організм по-різному реагує на розчинений у напоях цукор: він швидше всмоктується, викликає глікемічний сплеск і перевантажує печінку. Натомість цукор у їжі засвоюються повільніше завдяки клітковині, білкам і жирам, – пояснила провідна авторка дослідження професор Карен Делла Корте.

Фруктовий сік з вітамінами та поживними речовинами, набагато менш корисний. Через високий та концентрований вміст цукру дослідники роблять висновок, що він не замінить фруктів, які містять більше клітковини для кращої регуляції рівня глюкози в крові.

Тож на думку науковців, майбутні настанови щодо здорового харчування, мають містити не лише рекомендації щодо кількості цукру, а й його форми.

Джерело: SciTechDaily

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