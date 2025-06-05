Диетологи назвали ягоду, которая поможет женщинам облегчить ночную потливость и приливы

Эксперты объяснили, как клубника может помочь женщинам в период менопаузы снизить ночную потливость и приливы.

— Клубника считается ключевым продуктом питания для женщин в период менопаузы. Она обеспечивает основные питательные вещества, которые важны для общего здоровья, — говорит диетолог общественного здравоохранения Великобритании Эмма Дербишир.

Причины приливов и ночной потливости

По словам медиков, приливы и ночная потливость, также известные как вазомоторные симптомы, являются наиболее известными признаками менопаузы. Они включают в себя ощущение сильного жара и покраснение или обильное потоотделение.

Во время прилива люди могут испытывать головокружение и учащенное сердцебиение. Приливы и потливость могут возникать спонтанно даже в различных обычных ситуациях.

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По данным My Menopause Centre, эти симптомы, скорее всего, вызваны колебаниями уровня эстрогена. Это приводит к изменению регуляции температуры в части мозга, называемой гипоталамусом, так что небольшие изменения в окружающей среде могут вызвать экстремальную реакцию.

Как помогает клубника

По словам экспертов, ягоды клубники переполнены такими антиоксидантами, как флавоноиды и полифенолы. Эти антиоксиданты могут помочь бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые способствуют появлению таких симптомов, как приливы, ночная потливость, боли в суставах и затуманивание мозга.

Летние фрукты, в том числе клубника, черника и малина, содержат мощные соединения, которые помогают поддерживать гормональный баланс и бороться с воспалениями, что делает их сладким и полезным способом почувствовать себя хорошо.

Мало сахара и много клетчатки

По словам экспертов Versalie, ягоды полезны, так как в них мало сахара и они являются отличным источником клетчатки.

— Клетчатка может помочь вам сбалансировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес во время менопаузы, — утверждают специалисты.

Кроме того, употребление ягод также может быть полезным для здоровья кожи и суставов. В них много витамина С, который помогает вырабатывать коллаген и эластин. Эти два вещества помогают поддерживать здоровье нашей кожи и суставов, но организм вырабатывает их меньше с возрастом.

Источник: Express

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