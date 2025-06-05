Дієтологи назвали ягоду, яка допоможе жінкам полегшити нічну пітливість і припливи

Експерти пояснили, як полуниця може допомогти жінкам у період менопаузи знизити нічну пітливість і припливи.

– Полуниця вважається ключовим продуктом харчування для жінок в період менопаузи. Вона забезпечує основні поживні речовини, які важливі для загального здоров’я, – каже дієтолог громадського здоров’я Великої Британії Емма Дербішир.

Причини припливів і нічної пітливості

За словами медиків, припливи і нічна пітливість, також відомі як вазомоторні симптоми, є найбільш відомими ознаками менопаузи. Вони охоплюють відчуття сильної спеки і почервоніння або рясне потовиділення.

Під час припливу люди можуть відчувати запаморочення і прискорене серцебиття. Припливи й пітливість можуть виникати спонтанно і бувають зумовлені різними звичайними ситуаціями.

Зараз дивляться

За даними My Menopause Centre, ці симптоми, найімовірніше, викликані коливаннями рівня естрогену. Це призводить до зміни регуляції температури в частині мозку, яка називається гіпоталамусом, тож невеликі зміни в навколишньому середовищі можуть спричинити екстремальну реакцію.

Як допомагає полуниця

За словами експертів, ягоди полуниці переповнені такими антиоксидантами, як флавоноїди і поліфеноли. Ці антиоксиданти можуть допомогти боротися з окислювальним стресом і запаленням, які сприяють появі певних симптомів, як-от припливи, нічна пітливість, болі в суглобах і затуманення мозку.

Літні фрукти, зокрема полуниця, чорниця і малина, містять потужні сполуки, які допомагають підтримувати гормональний баланс і боротися із запаленнями, що робить їх солодким і корисним способом почуватися добре.

Мало цукру і багато клітковини

За словами експертів Versalie, ягоди корисні, оскільки в них мало цукру і вони є чудовим джерелом клітковини.

– Клітковина може допомогти вам збалансувати рівень цукру в крові та підтримувати здорову вагу під час менопаузи, – стверджують фахівці.

Крім того, вживання ягід також може бути корисним для здоров’я шкіри і суглобів. У них багато вітаміну С, який допомагає виробляти колаген і еластин. Ці дві речовини допомагають підтримувати здоров’я нашої шкіри і суглобів, але організм виробляє їх менше з віком.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.