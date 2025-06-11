Хроническая боль в пояснице: названа простая и приятная рекомендация ученых

Команда британских ученых из Университета Плимута в ходе исследования выяснила, какую роль играет природа в жизни людей, годами живущих с хронической болью в спине.

По данным первого в своем роде исследования, время, проведенное на свежем воздухе, помогает тем, кто страдает болью, отвлечься, снизить стресс и чувствовать себя менее изолированно.

Как избавиться от боли в спине без лекарств

В ходе научного эксперимента был проведен опрос, в котором приняли участие десять человек среднего возраста около 50 лет, живущих с этим диагнозом от пяти до 38 лет.

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Оказалось, что прогулки на природе не только дают важное отвлечение от физических страданий, но и становятся способом поддерживать социальные связи.

— Если бы не такие прогулки, многие респонденты проводили бы дни в одиночку, что лишь усугубляет психологическую нагрузку, — говорится в сообщении.

К тому же, по словам ученых, природная среда позволяет двигаться и заниматься умеренной физической активностью в приятной атмосфере – зачастую гораздо комфортнее, чем тренировки в закрытых помещениях или спортзалах.

Особое значение, по словам участников, имеют такие детали, как чистый воздух, шум воды и живописные виды – все это способствует душевному спокойствию и снижает уровень тревожности, часто сопровождающей хроническую боль.

Иметь доступ к природе

Впрочем, исследование выявило и проблемы: часто естественные локации оказываются недостаточно приспособленными для людей с ограниченными возможностями передвижения.

На основании этих данных ученые советуют и людям с хронической болью, и врачам, которые лечат их, внимательнее относиться к возможностям взаимодействия с природой как части комплексного подхода к здоровью.

— Боль в пояснице часто становится причиной изоляции и усталости. Однако если рассматривать новые, более целостные подходы к лечению, природа может стать важной частью процесса выздоровления, – отметил ведущий автор работы Александр Смит.

В перспективе исследователи планируют разрабатывать и тестировать инновационные VR-решения для тех, кому по разным причинам трудно выходить на улицу.

Источник: The Journal of Pain

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