Хронічний біль у попереку: названа проста й приємна рекомендація вчених

Команда британських вчених з Університету Плімута під час дослідження з’ясувала, яку роль відіграє природа в житті людей, які роками живуть з хронічним болем у спині.

За даними першого в своєму роді дослідження, час, проведений на свіжому повітрі, допомагає тим, хто страждає від болю, відволіктися, знизити стрес і відчувати себе менш ізольованими.

Як позбутися болю в спині без ліків

Під час наукового експерименту було проведено опитування, в якому взяли участь десять осіб середнього віку близько 50 років, які живуть з цим діагнозом від 5 до 38 років.

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Виявилося, що прогулянки на природі не тільки дають важливе відволікання від фізичних страждань, але і стають способом підтримувати соціальні зв’язки.

– Якби не такі прогулянки, багато респондентів проводили б дні на самоті, що лише поглиблює психологічне навантаження, – йдеться в повідомленні.

До того ж, за словами вчених, природне середовище дозволяє рухатися і займатися помірною фізичною активністю в приємній атмосфері – часто набагато комфортніше, ніж тренування в закритих приміщеннях або спортзалах.

Особливе значення, за словами учасників, мають такі деталі, як чисте повітря, шум води і мальовничі краєвиди – все це сприяє душевному спокою і знижує рівень тривожності, яка часто супроводжує хронічний біль.

Мати доступ до природи

Втім, дослідження виявило і проблеми: часто природні локації виявляються недостатньо пристосованими для людей з обмеженими можливостями пересування.

На підставі цих даних вчені радять і людям з хронічним болем, і лікарям, які лікують їх, уважніше ставитися до можливостей взаємодії з природою як частини комплексного підходу до здоров’я.

– Біль у попереку часто стає причиною ізоляції та втоми. Однак якщо розглядати нові, більш цілісні підходи до лікування, природа може стати важливою частиною процесу одужання, – зазначив провідний автор роботи Олександр Сміт.

У перспективі дослідники планують розробляти і тестувати інноваційні VR-рішення для тих, кому з різних причин важко виходити на вулицю.

Джерело: The Journal of Pain

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