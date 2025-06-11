Впервые за 30 лет: ученые нашли новый класс антибиотиков
Открытие канадских ученых обещает положить конец супербактериям. Впервые за почти три десятилетия исследователи обнаружили совершенно новый класс антибиотиков, способный бороться с опасными инфекциями.
Результаты научного открытия были опубликованы в журнале Nature.
Смертельное оружие для супербактерий
В последнее время проблема антимикробной резистентности стала настоящим вызовом.
Существующие антибиотики теряют эффективность в борьбе с супербактериями, поскольку они становятся все более устойчивыми. Поэтому любые медицинские процедуры могут быть опасными для пациентов.
Уникальная молекула, найденная в обычном образце почвы, оказалась настоящим сюрпризом.
Лариоцидин производится бактериями типа Paenibacillus и, в отличие от своих предшественников, атакует бактерии совершенно по-новому.
Участвуя в синтезе белка бактерии, он “отключает” ее способность расти и выживать.
Помимо уникального механизма действия и доказанной эффективности против лекарственно-устойчивых бактерий, лариоцидин имеет ряд преимуществ.
Он не токсичен для клеток человека, имеет защиту от текущих угроз. Кроме того, тесты на животных показали обнадеживающие результаты.
От лаборатории к клинике
Сейчас команда профессора Райта сосредоточена на модификации молекулы и ее производстве в масштабах, достаточных для клинических исследований.
– Это открытие дарит новую надежду в борьбе с постоянно растущей угрозой антимикробной резистентности. Но именно сейчас начинается настоящая тяжелая работа, – отметил исследователь.
По его словам, новый антибиотик может спасти жизни миллионов людей во всем мире.
Источник: SciTechDaily