Землетрясение в Румынии не повлияло на безопасную работу украинских АЭС, сообщил Энергоатом.

Землетрясение в Румынии не повлияло на безопасность работы АЭС

Как информирует Энергоатом, по результатам расчетов интенсивность сейсмического влияния на территории Южноукраинской АЭС составляла I–II баллы. Такие колебания считаются едва ощутимыми и не создают опасности для построек и сооружений станции.

Следовательно, землетрясение не повлияло на безопасную эксплуатацию украинских атомных электростанций.

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Все АЭС Украины оснащены специальными системами мониторинга сейсмической активности, которые регистрируют колебания земной коры.

Кроме того, Главный центр специального контроля (ГЦСК) осуществляет круглосуточное наблюдение за сейсмической ситуацией вблизи украинских атомных электростанций в режиме реального времени.

Напомним, что в ночь на 18 ноября в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощущались также в некоторых областях Украины, в частности, сейсмические волны дошли до Южноукраинской атомной электростанции.

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