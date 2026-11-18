18 ноября 2026 года в Украине почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на территории Румынии. Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Это не первый сейсмический случай, который специалисты зарегистрировали вблизи Украины или непосредственно на ее территории в этом году.

Факты ICTV выяснили, сколько землетрясений зафиксировали в 2026 году, где происходили самые сильные толчки и когда случилось крупнейшее землетрясение в истории Украины.

Землетрясение в Украине 18 ноября 2026 года

По данным Главного центра специального контроля, 18 ноября в зоне гор Вранча на территории Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг находился на значительной глубине — около 134 км.

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Подземные толчки почувствовали и в Украине. По оценкам специалистов, интенсивность колебаний в населенных пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64.

Сколько землетрясений в Украине зафиксировали в 2026 году

По данным мониторинга Главного центра специального контроля, с начала 2026 года по 18 ноября зарегистрировали 75 сейсмических событий.

Среди наиболее заметных случаев — землетрясение 18 ноября и землетрясение в Полтавской области 22 сентября. Его магнитуда составила 4,2, а эпицентр находился вблизи села Мачухи Полтавского района. Очаг залегал на глубине около 3 км.

Также в течение года специалисты фиксировали подземные толчки в других регионах. В частности, 30 октября в Полтавской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,2, а 17 октября вблизи Крыма — магнитудой 3,6.

Посмотреть зарегистрированные события можно на странице сейсмического мониторинга ГЦСК.

Самые сильные землетрясения в Украине за последние годы

Сейсмические толчки в Украине отличаются по магнитуде и интенсивности. Среди зарегистрированных за последние годы случаев:

21 января 2022 года — землетрясение в районе Кривого Рога магнитудой 3,3. По данным ГЦСК, его могли почувствовать отдельные люди, находившиеся в помещениях.

27 февраля 2023 года — землетрясение вблизи Крыма магнитудой 4,4. Очаг находился в районе полуострова.

22 июня 2023 года — землетрясение в Черном море вблизи Крыма магнитудой 4,8. Толчки могли почувствовать отдельные люди.

1 марта 2024 года — землетрясение в Полтавской области магнитудой 3,6. По оценке специалистов, оно было едва ощутимым.

22 сентября 2026 года — землетрясение в Полтавской области магнитудой 4,2.

Когда произошло самое сильное землетрясение в Украине

Самым мощным из известных землетрясений на территории Украины считается крымское землетрясение 11–12 сентября 1927 года. Его магнитуда достигала 6,7–6,8.

Эпицентр находился в Черном море вблизи Ялты. На побережье интенсивность толчков оценивали в 8 баллов, а в районе эпицентра — до 9 баллов. Землетрясение вызвало значительные разрушения. В частности, в Ялте было повреждено около 70% жилого фонда.

До этого, 26 июня 1927 года, в Крыму уже произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0. Сентябрьские толчки оказались значительно мощнее. Об этих событиях рассказывают Энциклопедия современной Украины и специалисты Национального технического университета Днепровская политехника.

Что такое зона Вранча

Большую опасность для Украины представляет зона Вранча. Она расположена на территории Румынии, однако ее сейсмическая активность влияет не только на соседние страны, но и на значительную часть Европы, в том числе Украину. Об этом Фактам ICTV рассказал сейсмолог, директор Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Александр Кендзера.

По словам специалиста, очаги землетрясений в этой зоне находятся на глубине 120–180 км. Из-за такого глубокого залегания ученым сложно точно определить уровень напряжения земных пород и отслеживать его изменения.

Влияние зоны Вранча Украина уже ощущала во время сильных землетрясений 1977, 1986 и 1990 годов. Интенсивность толчков в разных регионах отличалась и зависела от расстояния до эпицентра. Наибольшая сейсмическая нагрузка приходилась на юго-запад Одесской области.

Александр Кендзера объяснил, что в зоне Вранча постоянно накапливается энергия, которая впоследствии высвобождается. Это может происходить в виде многочисленных слабых подземных толчков или нескольких мощных землетрясений.

Почему люди не всегда ощущают слабые землетрясения

Не каждое землетрясение, которое регистрируют приборы, ощущают жители населенных пунктов. Слабые толчки могут быть настолько незначительными, что их фиксируют только сейсмические станции.

Ощутимость зависит не только от магнитуды, но и от глубины очага, расстояния до него, особенностей грунта и зданий. Поэтому землетрясение магнитудой 3,6 в одном районе люди могут не заметить, а в другом — почувствовать.

Важно также различать магнитуду и интенсивность землетрясения. Магнитуда характеризует энергию, которая высвобождается во время подземных толчков, и определяется по записям сейсмографов. Интенсивность показывает, насколько сильно колебания ощущаются на поверхности и какие последствия вызывают. В Украине для оценки используют 12-балльную шкалу MSK-64.

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