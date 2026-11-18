Графики отключения света 19 ноября: когда не будет электричества в четвергДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В четверг, 19 ноября, в части областей Украины в течение суток будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения вводят из-за последствий российских атак на энергосистему.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 19 ноября: что известно
В Укрэнерго объяснили, что причиной введения ограничений стали последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.
Для бытовых и других категорий потребителей графики почасовых отключений будут предусматривать от 0,5 до 3 очередей.
Промышленные потребители будут работать по графикам ограничения мощности.
В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение украинцам.
Актуальную информацию о графиках отключений по конкретным адресам рекомендуют проверять на официальных страницах операторов систем распределения.
Напомним, сегодня утром были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях из-за атак РФ на энергетическую систему.
Самая тяжелая ситуация из-за повторных вражеских атак – в Харьковской и Днепропетровской областях.
Из-за повреждения энергетического оборудования в Харьковской и Сумской областях были вынужденно применены аварийные отключения.