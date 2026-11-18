В четверг, 19 ноября, в части областей Украины в течение суток будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения вводят из-за последствий российских атак на энергосистему.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 19 ноября: что известно

В Укрэнерго объяснили, что причиной введения ограничений стали последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

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Для бытовых и других категорий потребителей графики почасовых отключений будут предусматривать от 0,5 до 3 очередей.

Промышленные потребители будут работать по графикам ограничения мощности.

В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение украинцам.

Актуальную информацию о графиках отключений по конкретным адресам рекомендуют проверять на официальных страницах операторов систем распределения.

Напомним, сегодня утром были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях из-за атак РФ на энергетическую систему.

Самая тяжелая ситуация из-за повторных вражеских атак – в Харьковской и Днепропетровской областях.

Из-за повреждения энергетического оборудования в Харьковской и Сумской областях были вынужденно применены аварийные отключения.

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