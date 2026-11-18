В Украине пенсионное обеспечение граждан осуществляется преимущественно через солидарную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования. Это означает, что пенсионные выплаты нынешним пенсионерам финансируются, в частности, за счет страховых взносов, которые платят работающие граждане и работодатели.

Размер пенсии каждого человека определяют индивидуально. Он зависит от продолжительности страхового стажа, заработной платы, с которой уплачивались взносы, и года назначения выплат.

Однако стаж влияет не только на размер пенсии, но и на возраст, в котором человек сможет ее получать. Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от количества лет страхового стажа.

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Факты ICTV выясняли, какой пенсионный возраст установлен в Украине в 2027 году, сколько лет стажа необходимо для выхода на пенсию и кто сможет оформить выплаты в 60 лет.

Пенсионный возраст в Украине в 2027 году

Основные правила назначения пенсий по возрасту определяет закон Украины №1058-IV. В частности, статья 26 этого закона устанавливает три возрастные категории выхода на пенсию: в 60, 63 и 65 лет.

Право на выплаты зависит от того, сколько страхового стажа человек накопил к моменту достижения соответствующего возраста. Требования к стажу постепенно повышаются.

Кто сможет выйти на пенсию в 2027 году:

в 60 лет — для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа;

— для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа; в 63 года — не менее 24 лет страхового стажа;

— не менее 24 лет страхового стажа; в 65 лет — не менее 15 лет страхового стажа.

Таким образом, в 2027 году выйти на пенсию в 60 лет смогут граждане, у которых есть не менее 34 лет страхового стажа. Если такого количества нет, право на выплаты возникает позднее — в 63 или 65 лет, в зависимости от накопленного стажа.

Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2027 году

Требования к страховому стажу зависят от того, сколько лет исполнилось человеку. Пенсионный фонд Украины объясняет, что необходимую продолжительность стажа определяют именно на дату достижения соответствующего пенсионного возраста.

Эту ситуацию отдельно рассмотрели в Пенсионном фонде Украины в разъяснении от 12 ноября 2026 года. Специалисты подчеркнули: если человек достиг 60 лет в 2026 году, для назначения пенсии ему необходимо иметь 33 года стажа, даже если документы он подает уже в следующем, 2027 году.

Если у человека нет необходимого стажа на дату достижения пенсионного возраста, он может продолжить работать и приобрести недостающие годы. После выполнения требований закона можно обратиться за назначением пенсии.

Как рассчитывается страховой стаж для пенсии

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за него уплачивались страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Такое определение содержит статья 24 закона №1058-IV. После 1 января 2004 года страховой стаж рассчитывают по данным реестра застрахованных лиц. Периоды работы до этой даты подтверждают трудовой книжкой и другими документами, которые удостоверяют трудовую деятельность.

Сам факт работы не означает, что полный месяц автоматически засчитывается в страховой стаж. Если за определенный период уплачено меньше минимального страхового взноса, его могут засчитать пропорционально уплаченной сумме.

Проверить информацию о своем страховом стаже можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

От чего зависит размер пенсии

Количество лет страхового стажа влияет не только на право человека выйти на пенсию в определенном возрасте, но и на размер ежемесячных выплат.

Согласно статье 27 закона №1058-IV, пенсию по возрасту рассчитывают по формуле:

П = Зп × Кс,

где:

П — размер пенсии;

Зп — заработная плата (доход), из которой рассчитывают пенсию;

Кс — коэффициент страхового стажа.

Для определения заработка применяют правила статьи 40 этого закона. В частности, учитывают заработную плату человека за период страхового стажа, а также средний показатель зарплаты в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за пенсией.

Поэтому два гражданина одного возраста могут получать разные пенсии. Это зависит от того, сколько лет они работали и какие доходы получали в течение трудовой деятельности.

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