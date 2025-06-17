Без прививок дети не смогут посещать детские сады и школы: что известно

Кабинет Министров Украины недавно подал в Верховную Раду законопроект №13367, который предлагает ужесточить требования к вакцинации детей против инфекционных заболеваний.

В целях профилактики инфекционных заболеваний

Законопроект предусматривает, что все дети должны получить прививки против инфекционных заболеваний.

Исключение — те, кто имеет медицинские противопоказания, подтвержденные врачебно-консультативной комиссией.

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Все остальные, кто сознательно отказывается от вакцинации, смогут учиться только дистанционно, заочно или индивидуально.

Согласно новым правилам, медики будут иметь право требовать письменное подтверждение.

Если родители не захотят подписывать соответствующий документ, будет составляться акт, и вся информация будет вноситься в электронную систему здравоохранения.

По мнению инициаторов законопроекта, такая мера является вынужденной. Ведь только за первый квартал 2025 года в Украине зафиксировано 472 случая кори.

Это может привести к массовым вспышкам инфекций, которые страна уже переживала ранее.

Украинский законопроект частично ориентируется на опыт Германии и других стран ЕС, где невакцинированным детям также ограничивают доступ к обучению.

Если Верховная Рада и президент поддержат инициативу правительства, правила вступят в силу.

Напомним, что в военное время повышается риск развития и распространения инфекционных заболеваний.

Особенно уязвимы к ним дети и взрослые, у которых есть пробелы в графике прививок или вообще не иммунизированые.

В Украине экстренную вакцинацию можно сделать от столбняка, бешенства, кори, ветрянки, дифтерии и гепатитов А и В.

Источник : Верховная Рада

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