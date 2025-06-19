Ученые объяснили, когда горячая ванна и душ могут навредить

Оказывается, частый прием горячей ванны или душа может нанести вред организму.

По мнению ученых, высокая температура воды разрушает защитный барьер кожи, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и приводит к преждевременному старению.

Скрытый риск горячей воды

Иногда так приятно окунуться в горячую ванну или согреться под душем и почувствовать, как расслабляется тело после тяжелого дня.

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Но не все знают, что чрезмерно высокая температура может вызвать раздражение кожи, обезвоживание и даже влиять на артериальное давление.

Горячая вода смывает естественный жировой слой кожи, что приводит к сухости, раздражению и повышенной чувствительности. Это особенно опасно для людей с экземой или дерматитом.

Резкое расширение сосудов под действием высокой температуры способно спровоцировать перепады давления, что представляет угрозу для людей с хроническими заболеваниями сердца.

Кроме того, частое мытье горячей водой уничтожает полезные бактерии на поверхности кожи, которые защищают организм от инфекций.

Как правильно мыться

Чтобы сохранить здоровье кожи и организма, лучше отдавать предпочтение теплому душу и ограничивать продолжительность водных процедур.

Поэтому температура воды должна быть не выше 38°C, время пребывания под душем стоит сократить до 10-15 минут, а после мытья обязательно нужно использовать увлажняющие кремы.

Источник : Independent

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