Ученые объяснили, когда горячая ванна и душ могут навредить
Оказывается, частый прием горячей ванны или душа может нанести вред организму.
По мнению ученых, высокая температура воды разрушает защитный барьер кожи, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и приводит к преждевременному старению.
Скрытый риск горячей воды
Иногда так приятно окунуться в горячую ванну или согреться под душем и почувствовать, как расслабляется тело после тяжелого дня.
Но не все знают, что чрезмерно высокая температура может вызвать раздражение кожи, обезвоживание и даже влиять на артериальное давление.
Горячая вода смывает естественный жировой слой кожи, что приводит к сухости, раздражению и повышенной чувствительности. Это особенно опасно для людей с экземой или дерматитом.
Резкое расширение сосудов под действием высокой температуры способно спровоцировать перепады давления, что представляет угрозу для людей с хроническими заболеваниями сердца.
Кроме того, частое мытье горячей водой уничтожает полезные бактерии на поверхности кожи, которые защищают организм от инфекций.
Как правильно мыться
Чтобы сохранить здоровье кожи и организма, лучше отдавать предпочтение теплому душу и ограничивать продолжительность водных процедур.
Поэтому температура воды должна быть не выше 38°C, время пребывания под душем стоит сократить до 10-15 минут, а после мытья обязательно нужно использовать увлажняющие кремы.